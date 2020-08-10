Розбіжності між глобальними гравцями дедалі глибші, – представник України при ООН



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Росія зараз поводиться зухваліше, ніж під час «Холодної війни» - Кислиця

«Розрив між Вашингтоном і Пекіном безпрецедентний», – переконаний Кислиця

Поведінка Росії на зовнішньополітичній арені нині зухваліша за поведінку СРСР, а розрив між Заходом і Сходом зараз більший, ніж за часів «Холодної війни». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, ідеологічні розбіжності між глобальними гравцями стають дедалі глибшими. «На сьогодні розрив між Вашингтоном і Пекіном безпрецедентний, окрім тих років, які були до президентства Ніксона, за якого було покращення відносин між США і Китаєм. – наголосив дипломат. – Можу стверджувати, що розрив між Росією і Заходом нині є більшим, ніж розрив між СРСР і Заходом в часи «Холодної війни». Попри ідеологічну кондовість радянського комуністичного режиму, СРСР не був таким зухвалим, коли мова заходила про міжнародну безпеку в глобальному вимірі і не поводив себе як герої із серіалу «Вулиці розбитих ліхтарів».

Обмежити права Росії в Радбезі ООН Україна намагається з самого першого дня анексії Криму та окупації Донбасу. Українські політики покладають великі надії на Міжнародний суд ООН у Гаазі, який може визнати Росію країною-агресором не лише в українському питанні, а й у воєнно-бойових конфліктах у Сирії та Лівії. Але навіть за такого сценарію позбавити Росію частини привілеїв, які вона має зараз в ООН, буде неможливо, наголосив політик.

«Світ зацікавлений у співпраці з Росією, хочемо ми цього чи ні. Насамперед, це країни – члени Радбезу. Росія володіє золотою акцією в пакетах конфліктів, які вона сама і створила. Візьмемо Сирію чи Лівію. Взагалі, зараз РФ використовує технологію СРСР: створюєш проблему, набиваєш собі ціну як країна, яка роздмухала конфлікт, потім ставиш в залежність країни світу, які починають тебе вмовляти співпрацювати для того, щоби вирішити проблему. До прикладу, візьмемо сирійський конфлікт. Починаючи з 2011 року, було 16 вето щодо нього у Раді Безпеки, які накладала Росія», – ділиться дипломат.

За словами Кислиці, за всю історію роботи ООН Росія не зробила жодної поступки у зовнішньополітичних питаннях, які стосуються її особисто.

«США, Росія, як і Китай, ніколи не ратифікують жодну зміну до статуту, яка в той чи інший спосіб позбавлятиме їх тих прав, які вони мають на сьогодні, – згадує політик. – До цього зводиться і їхня позиція, коли мова іде про реформування Ради Безпеки. Вони ніби кажуть: будь ласка, обговорюйте різні сценарії реформування, але за будь-яких обставин ми ніколи не дамо згоду, якщо обсяг наших прав буде зменшений».

Однак позиція ООН щодо військового конфлікту України з Росією залишається незмінною – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає Крим окупованим і ця позиція не зміниться, розповідає Кислиця. «Я згадую, як на початку липня йому на пресконференції поставили запитання про Крим. Він ані секунди не став думати, миттєво відповів, що для нього це питання зрозуміле – Крим є окупованим і ООН ніколи не визнає його анексію. Тому я маю багато довіри до Антоніу Гутерріша. Але я також маю уявлення про те, що Генеральний секретар обраний всіма країнами і він може говорити в межах того, про що проголосувала Генеральна Асамблея і Рада Безпеки», – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Україна звернулася офіційними каналами до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії та чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням «морського параду» в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генсеку ООН. Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій Криму й міста Севастополя.