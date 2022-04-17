У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів

Навіть прихильники Росії розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо

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В Донецкой Филармонии обманом мобилизовали в так называемую «армию ДНР» всех музыкантов. Людей пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ, а на месте объявили, что они будут отправлены на фронт.

Далее их без всякой подготовки бросили в Мариуполь, где фактически использовали в качестве приманки для выявления огневых точек «Азова». Некоторые музыканты уже погибли. В частности, известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев.

В соцсетях у людей шок, даже любители Россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо. Почитайте комментарии, познавательно.

В этом месте хочется передать пламенный привет всем тем, кто ходил на «референдум» в 2014 году и требовал «республику». Надеюсь, теперь вы довольны? Все эти ужасы, разрушенные города, бессмысленная кровища – это и на вашей совести.

Джерело: блог Дениса Казанського

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