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    Думки вголос

    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів

    Відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев теж загинув у Маріуполі - У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів
    Відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев теж загинув у Маріуполі

    Навіть прихильники Росії розуміють, що музикантів просто безжально відправили на м'ясо

    Мовою оригіналу

    В Донецкой Филармонии обманом мобилизовали в так называемую «армию ДНР» всех музыкантов. Людей пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ, а на месте объявили, что они будут отправлены на фронт.

    Далее их без всякой подготовки бросили в Мариуполь, где фактически использовали в качестве приманки для выявления огневых точек «Азова». Некоторые музыканты уже погибли. В частности, известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев.

    В соцсетях у людей шок, даже любители Россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо. Почитайте комментарии, познавательно.

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    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів
    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів
    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів
    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів
    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів

    В этом месте хочется передать пламенный привет всем тем, кто ходил на «референдум» в 2014 году и требовал «республику». Надеюсь, теперь вы довольны? Все эти ужасы, разрушенные города, бессмысленная кровища – это и на вашей совести.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Донбас війна Донеччина Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    У Донецькій філармонії обманом мобілізували в «армію ДНР» усіх музикантів