Боже, як це прекрасно. Білоруське КДБ викрало в Москві журналіста пропутінської газети

Хотілося б послухати головного редактора «КП в Білорусі» Олександра Коца

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Сотрудники КГБ Беларуси задержали в Москве журналиста «Комсомольской правды Беларусь» Геннадия Можейко. Его вывезли в Минск и сейчас он находится в известном еще с протестов 2020-го года изоляторе на Окрестина. Он автор статьи, в которой приведены слова знакомой программиста Андрея Зельцера, вступившего в своей квартире в перестрелку с сотрудниками КГБ. Статью удалили спустя несколько минут после публикации, а сайт «Комсомольской правды» в Беларуси заблокировали. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков возмутился этому факту: «Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что это, безусловно, нарушение принципов свободы СМИ», – заявил он. Главный редактор «Комсомольской правды» назвал произошедшее с журналистом произволом.

Боже, как это прекрасно. Как это прекрасно, Господи! Законченное, выверенное до мельчайшего мазка эталонное произведение. Сунгоркин называет произволом. Песков говорит про нарушение свободы СМИ. Белорусское КГБ похищает журналистов пропутинской газеты. В Москве. Боже, боже… Тут даже добавить нечего. Такое комментировать – только портить.

Ну, скажите же, что если бы это придумал я, мне бы никто не поверил, правда? Да и не смог бы я такое придумать.

Хотелось бы послушать еще главного редактора «КП в Беларуси» Александра Коца.

Муа-ха-ха-ха-ха-ха!

Извините, не удержался.

Можно, разве что, лишь дополнить контекст. Чтобы понятно было.

В этот же самый день – Лию Ахеджакову вызывают в следственный комитет на допрос из-за спектакля в театре «Современник». В том самом театре «Современник», где бессменным худруком была Доверенное Лицо Владимира Владимировича Путина, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации Галина Волчек.

В том самом театре «Современник», где Народная артистка Российской Федерации Чулпан Наильевна Хаматова записывала ролики с призывами голосовать за Путина и выбирала Северную Корею.

Та самая Чулпан Наильевна, которая, выбрав Северную Корею, дом купила почему-то в Латвии.

И у мужа которой фсб проводили какие-то там обыски.

Все желания должны исполняться.

Муа-ха-ха-ха часть вторая.

Извините.

В этот же день неизвестные пришли в дом к Виктору Шендеровичу и оставили у него в подъезде искусственный цветок, нашпигованный видеокамерами и микрофонами. Это выяснилось, когда соседка захотела полить неизвестный цветок, и обнаружила, что он вовсе и и не цветок. Консьерж вспомнил, что приходили двое, показывали удостоверение сотрудников органов. Это я вам сейчас не Кафку с Гашеком пересказываю. Это вчера было. Это реальность.

На той неделе – арестован основатель и гендиректор Group-IB, ведущей российской компании в сфере кибербезопасности, сотрудничающей с Интерполом и российскими властями, Илья Сачков. Он подозревается в государственной измене. Сам Сачков вину в госизмене и сотрудничестве с иностранной разведкой не признает.

У основателя «The Insider» Романа Доброхотова, который, совместно с «Bellingcat» и установил личности Мишкина и Чепыги, раскопал установку «Бук» в деле «МН-17» и отравление Навального, проходят обыски. Обыски проходят у его родителей и жены. У Романа изымают оба загранпаспорта. После чего он ползком переползает российско-украинскую границу и бежит в Киев.

Я к Роману отношусь предельно хорошо. То, что он делает, это невероятно. Это мегакруто. Поехать на войну, там быть расстрелянным и потом в одних трусах на брюхе выползать из серой зоны – это я могу. Но вот как они проводят свои расследования, я даже не представляю.

Роману я неоднократно говорил, что его просто напросто убьют. Роман говорил, что Россия – не кадыровская Чечня.

Фигак, вы слушаете «Маяк».

Когда я годами писал «Бегите, глупцы» – чего я теперь уже ни за что не сделаю – мне годами отвечали: куда бежать, на что мы там будем жить, где мы там будем работать, а-ва-ва, ба-ба-ба. А потом наступает прекрасный момент, когда ты бросаешь к х*рам собачьим всё и бежишь с голой ж*пой ночью ползком лесами через границу, лишь бы только быть живым.

И даже дом в Латвии не спасает от обысков в Северной Корее, которую ты так хотел.

Держите. В обе руки.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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