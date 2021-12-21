Ватажок бойовиків «ДНР» визнав, що вони воюють з мешканцями Донбасу

«2014 рік був страшний фактом усвідомлення того, що ми воюємо самі з собою», – Ходаковський

Мовою оригіналу

Полевой командир ДНР Александр Ходаковский с грустью признал, что ему и его бойцам приходится воевать не столько с «бандеровцами» из западных областей Украины, как в этом убеждала нас пропаганда Кремля, сколько с жителями Донбасса. То есть, со своими же земляками.

«2014 год был страшен фактом осознания того, что мы воюем сами с собой. Когда мы брали пленных – это были пленные не из Ужгородской и Черновицкой областей. А а из Павлоградского района Днепропетровской области. Наши ближайшие соседи», – заявил он.

Павлоградский район – даже не просто юго-восток Украины, который российские шовинисты называют Новороссией и считают исконной российской землей. Это как раз самый настоящий Донбасс. В классическом понимании этого слова. С шахтами и терриконами.

То есть, 8 лет федеральные телеканалы РФ убеждали своих зрителей, что Донбасс противостоит каким-то западенцам, националистам, которые пришли из Галичины насаждать украинский язык. А тут вдруг сами боевики проговариваются и признаются, что как раз воюют в основном против своих же земляков. Таких же жителей Донбасса. Которые в отличие от них, свою страну не предали. И продолжают ее защищать.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.