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    Підозра Порошенку, податкова реформа «слуг». 20 грудня за хвилину

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    ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді - Підозра Порошенку, податкова реформа «слуг». 20 грудня за хвилину

    ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді

    фото eurosolidarity

    «Слуги народу» готують велику податкову реформу, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців, уряд затвердив мінімальні ціни на пластикові пакети

    Адвокат оприлюднив підозру Порошенку

    Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Як розповів його адвокат Ілля Новіков, до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.

    До слова, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив, що нова справа проти експрезидента Петра Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

    Справа MH17: прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених

    У Нідерландах сьогодні відбувається судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH7. Прокурори сьогодні зазначили, що четверо обвинувачених, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР», винні у смерті 298 людей.

    «Слуги народу» готують велику податкову реформу

    Парламентська фракція «Слуга народу» готує велику податкову реформу, яку анонсують у першому кварталі 2022 року. Про це в розповів голова фракції Давид Арахамія.

    «У першому кварталі наступного року анонсуємо велику податкову реформу для бізнесу – його представники, гадаю, будуть задоволені», – сказав він.

    «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення

    В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.

    За його словами, мінімізація ризику поширення Covid-19 – це не питання випадку, це питання свідомого вибору.

    • потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації;
    • застосовувати заходи індивідуального захисту;
    • МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими;
    • утриматись від подорожей, якщо людина в групі ризику.

    Опитування Socis: Зеленський очолив антирейтинг політиків

    Президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.

    За даними соціологів, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 32,4% опитаних українців.

    В Україні проведуть інвентаризацію довгобудів: уряд затвердив положення

    В Україні проведуть інвентаризацію довгобудів: уряд затвердив Порядок формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію. Зазначається, що обласні держадміністрації мають протягом 10 днів розмістити на своїх офіційних вебсайтах оголошення про формування такого переліку.

    Росія пригрозила НАТО війною

    Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО військовою відповіддю у разі подальшого тиску.

    «Настає у відносинах Росії і НАТО момент істини. Не можна постійно наступати на хворі точки Росії, треба визначатися... Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива – це військово-технічна та військова відповіді Росії», – сказав Гаврилов.

    Уряд затвердив мінімальні ціни на пластикові пакети

    Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, які мають бути запроваджені в торгівлі з 1 лютого 2022 року.

    Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

    • 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок,
    • 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок
    • 3,00 грн – пакет з ручками й боковими складками.

    Помер соліст всесвітньовідомого гурту Il Divo – коронавірус

    На 54-му році життя помер іспанський баритон, оперний та поп-виконавець Карлос Марін, також відомий як учасник гурту Il Divo. За даними видання The Sun, виконавець помер від коронавірусу в британському Манчестері. У грудні він заразився Covid-19 і був поміщений у штучну кому.

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    Теги: Росія прокуратура ДНР міністр НАТО ГРУ вугілля Ілля Новіков ціни електроенергія Володимир Зеленський влада населення Давид Арахамія Віктор Ляшко Павло Єлізаров
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    Підозра Порошенку, податкова реформа «слуг». 20 грудня за хвилину