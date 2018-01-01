Як має виглядати реконструйована арка Дружби народів у Києві

Можна підійти до питання концептуально і створити нову пам'ятку

Мовою оригіналу Министр Климкин вчера в Твиттере пожалел, что арку Дружбы народов в Киеве не разобрали на металлолом, и по этому поводу тут же поднялся хайп. Как обычно, возмутился запоребрик и его украинский филиал в лице Медведчука. Потом дискуссии разгорелись в эфирах украинских телеканалов. Надо ли сносить? Думаю, можно поступить иначе.

Арка Дружби народів

Можна підійти до питання концептуально і створити нову пам'ятку

Мовою оригіналу

Министр Климкин вчера в Твиттере пожалел, что арку Дружбы народов в Киеве не разобрали на металлолом, и по этому поводу тут же поднялся хайп.

Как обычно, возмутился запоребрик и его украинский филиал в лице Медведчука. Потом дискуссии разгорелись в эфирах украинских телеканалов.

Надо ли сносить? Думаю, можно поступить иначе. Больше всего мне понравился такой вариант реконструкции. К сожалению, не знаю, кто автор картинки, но она гениальна.

Как вариант, можно оставить торчащей одну половину арки, а другую переплавить на памятник жертвам войны, которую начал в апреле 2014 года российский гражданин. Снос - это слишком незатейливо. Можно подойти к вопросу концептуально и создать новую достопримечательность.

Джерело: блог Дениса Казанського

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