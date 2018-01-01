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    Думки вголос

    Звідки у Києві взялася затока Комуніст?

    Чи існують люди, які називають цю затоку на ім'я? Чи говорить який-небудь рибалка: «попливу вудити карасів в затоку Комуніст»?
    Мовою оригіналу Заметил на карте в метро, что в Киеве на Днепре оказывается существует залив Коммунист. Залив Коммунист!!! Интересно, как рождался этот топоним? Ну с улицами и площадями все ясно. Там вешают таблички. А как происходил процесс переименования участка водной поверхности? Комиссия из важных чиновников заседает в кабинете и ведёт
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:53
    • Розсилка
    Затока Комуніст
    Затока Комуніст

    Чи існують люди, які називають цю затоку на ім'я? Чи говорить який-небудь рибалка: «попливу вудити карасів в затоку Комуніст»?

    Мовою оригіналу

    Заметил на карте в метро, что в Киеве на Днепре оказывается существует залив Коммунист.

    Залив Коммунист!!!

    Интересно, как рождался этот топоним? Ну с улицами и площадями все ясно. Там вешают таблички. А как происходил процесс переименования участка водной поверхности?

    Комиссия из важных чиновников заседает в кабинете и ведёт жаркие дебаты? Или в один день секретарь местного горкома просто ткнул пальцем в карту и сказал: «отныне прошу считать этот залив коммунистом»?

    Существуют ли люди, которые называют этот залив по имени? Говорит ли какой-нибудь рыбак: «поплыву-ка удить карасей в залив Коммунист»?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Київ
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