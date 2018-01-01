Звідки у Києві взялася затока Комуніст?
- Сьогодні, 09:53
-
Розсилка
Чи існують люди, які називають цю затоку на ім'я? Чи говорить який-небудь рибалка: «попливу вудити карасів в затоку Комуніст»?
Мовою оригіналу
Заметил на карте в метро, что в Киеве на Днепре оказывается существует залив Коммунист.
Залив Коммунист!!!
Интересно, как рождался этот топоним? Ну с улицами и площадями все ясно. Там вешают таблички. А как происходил процесс переименования участка водной поверхности?
Комиссия из важных чиновников заседает в кабинете и ведёт жаркие дебаты? Или в один день секретарь местного горкома просто ткнул пальцем в карту и сказал: «отныне прошу считать этот залив коммунистом»?
Существуют ли люди, которые называют этот залив по имени? Говорит ли какой-нибудь рыбак: «поплыву-ка удить карасей в залив Коммунист»?
Джерело: блог Дениса Казанського