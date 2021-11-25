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    Думки вголос

    Ніхто не піде вмирати за Путіна

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи хочуть росіяни війни? - Ніхто не піде вмирати за Путіна
    Чи хочуть росіяни війни?
    фото з відкритих джерел

    Росія не буде нападати на Україну, зараз вже не 14-й рік

    Мовою оригіналу

    Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками по интернету и сказал, что хватит тут оглядываться на права и свободы.

    Два мента в Пулково накинулись на заслуженного тренера России по плаванию за отсутствие маски. На обозвавшую их д*****и его воспитанницу, чемпионку мира и Европы Виталину Симонову, завели уголовное дело об оскорблении властей.

    Россия не нападает на Украину, не верьте «Блумбергу». Эффект 14-го года прошел. Ненависть к ментам – вплоть до самого главного, в Кремле, этого нового Угрюм-Бурчеева, превышает ту ненависть, которую ко всему миру в россиянах воспитывает телевизор.

    Никто не пойдет умирать за что-то, за Путина, потому что власть у нас уже ненавидят. И уже все равно, за что – за постоянное вранье, за украденные выборы и нерабочие дни, за куар-коды и отсутствие свободы слова, за нищету и двойников.

    Мифы и реальность спеклись в один комок. И этот комок застрял у власти в горле. Конечно, не выборы. Конечно, вздернут. Кто сеял ненависть – тот ее и пожнет.

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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда війна Путін напад поліція
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