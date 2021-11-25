Ніхто не піде вмирати за Путіна

Росія не буде нападати на Україну, зараз вже не 14-й рік

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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками по интернету и сказал, что хватит тут оглядываться на права и свободы.

Два мента в Пулково накинулись на заслуженного тренера России по плаванию за отсутствие маски. На обозвавшую их д*****и его воспитанницу, чемпионку мира и Европы Виталину Симонову, завели уголовное дело об оскорблении властей.

Россия не нападает на Украину, не верьте «Блумбергу». Эффект 14-го года прошел. Ненависть к ментам – вплоть до самого главного, в Кремле, этого нового Угрюм-Бурчеева, превышает ту ненависть, которую ко всему миру в россиянах воспитывает телевизор.

Никто не пойдет умирать за что-то, за Путина, потому что власть у нас уже ненавидят. И уже все равно, за что – за постоянное вранье, за украденные выборы и нерабочие дни, за куар-коды и отсутствие свободы слова, за нищету и двойников.

Мифы и реальность спеклись в один комок. И этот комок застрял у власти в горле. Конечно, не выборы. Конечно, вздернут. Кто сеял ненависть – тот ее и пожнет.

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Джерело: блог Дмитра Гудкова

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