«Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
З 2018 року тролейбуси в Антрациті не ходять
Мовою оригіналу
Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при «фашистской Украине» в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Но, к счастью, русский мир освободил город от этого пережитка.
С 2018 троллейбусы не ходят. Остатки подвижного состава ржавеют в депо, унитожаются вандалами и распиливаются на металлолом.
Вот теперь стало хорошо! Спасибо, Россия!
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Джерело: блог Дениса Казанського