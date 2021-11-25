З 2018 року тролейбуси в Антрациті не ходять

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Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при «фашистской Украине» в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Но, к счастью, русский мир освободил город от этого пережитка.

С 2018 троллейбусы не ходят. Остатки подвижного состава ржавеют в депо, унитожаются вандалами и распиливаются на металлолом.

Вот теперь стало хорошо! Спасибо, Россия!

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Джерело: блог Дениса Казанського

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