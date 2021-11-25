  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів

    Ось тепер стало добре! Дякуємо, Росіє! - «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
    Ось тепер стало добре! Дякуємо, Росіє!

    З 2018 року тролейбуси в Антрациті не ходять

    Мовою оригіналу

    Троллейбусное депо Антрацита, наши дни. Когда-то при «фашистской Украине» в этом городе существовало троллейбусное сообщение. Но, к счастью, русский мир освободил город от этого пережитка.

    С 2018 троллейбусы не ходят. Остатки подвижного состава ржавеют в депо, унитожаются вандалами и распиливаются на металлолом.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів
    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів

    Вот теперь стало хорошо! Спасибо, Россия!

    Читайте також:

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас ДНР Луганщина війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Русскій мір» звільнив окуповане місто Антрацит від тролейбусів