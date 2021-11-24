США планують зробити Росію нездатною воювати

Американцям і британцям треба вибити Кремль з гри

США переключаються з Китаю на Росію. Вочевидь, перед остаточним вирішенням проблеми Тайваню та встановлення контролю над Індо-Тихоокеанським регіоном Захід хоче убезпечити свій тил у Європі.

Про це свідчить тимчасова розрядка у відносинах між США та Китаєм після переговорів між Байденом та Сі Цзінпінем та одночасне загострення ситуації навколо України.

Так, слідом за інформацією з Великобританії та Швеції про направлення військових контингентів до України, схожа новина прийшла і з Америки. CNN повідомила, що адміністрація Байдена розглядає можливість направлення нам на допомогу військових радників та додаткового озброєння, включаючи ракети Stinger і Javelin та гелікоптери Мі-17.

Не секрет, що один із можливих сценаріїв розвитку ситуації – широкомасштабне вторгнення Росії до України в той час, коли США ув'язнуть у тайванській кризі і не зможуть розірватися на двох напрямках.

Тому американцям і британцям для початку потрібно вибити з гри Кремль та зробити його заздалегідь нездатним до війни.

Але не виключено, що Росія захоче вирішити українське питання і не чекаючи на гіпотетичний конфлікт між США та Китаєм. Адже час грає проти Москви, оскільки Україна щороку значно посилює свою обороноздатність, а Росія поступово втрачає підтримку Європи і ризикує залишитися без надприбутків після переходу ЄС на зелену енергію.

Тоді питання ліквідації російської загрози у Європі вирішиться ще швидше, ніж думають у Кремлі. Адже у випадку відкритої агресивної війни ключові країни Заходу не упустять нагоди поставити на місце «бунтівну бензоколонку».

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Джерело: блог Єгора Чернєва

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