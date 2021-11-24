РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння

19 колон з озброєнням прибули на Донбас із РФ

Росія перекинула на окуповані території Донбасу 40 вагонів-цистерн з пальним, а також вісім вагонів з боєприпасами. Відповідні дані зафіксували упродовж 9 жовтня – 11 листопада. Про це пише «Укрінформ».

Місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва повідомила, що у вагонах-цистернах міститься пально-мастильні матеріали. Їхня загальна вантажність становить 2 399 тонн.

Окрім того, упродовж зазначеного періоду в Україну з країни-агресорки прибули 19 колон вантажівок. Зокрема, у деяких з них нарахували до 15 одиниць транспорту.

Ці вантажівки «були завантажені різними видами озброєння та боєприпасів».

«Командування збройних сил Росії продовжує підвищувати бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», – мовиться у повідомленні.

Зокрема, на окуповані території привезли:

ручні гранати РГО та РГН;

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-50;

переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла»;

системи радіоелектронної боротьби «Леєр» та «Житель»;

три БПЛА «Орлан-10»;

один БПЛА «Гранат-1».

Нагадаємо, посольство США попереджає про військову активність Росії на кордоні з Україною.

Сьогодні російські бойовики обстріляли українських прикордонників.

При цьому Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

Читайте також: