Лідер Bellingcat розповів про свою зустріч із Путіним

Журналіст вважає, що Путін мав би перейти у категорію Лукашенка, з яким уникають спілкування

Лідер Bellingcat Христо Грозев пригадав, як уперше зустрівся з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, у 1995 році він не був таким сміливим, а навпаки більше походив на людину «з комплексами». Про це Грозев заявив у розмові з журналістом Дмитром Гордоном.

«Путін – це людина, яка давно перейшла рівень своєї компетентності. Я перший раз зіштовхнувся з ним, коли жив і працював у Петербузі. Це було у 1995 році. І виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіо у Петербурзі. Потім він навіть опинився на якомусь нашому святі, сидів у куточку і ні з ким не спілкувався… Людина з комплексами, очевидно», – зробив висновок журналіст.

Лідер Bellingcat вважає, що зараз Путін є лідером держави-вбивці та мав би перейти в категорію Лукашенка, якого ігнорують у всьому світі. «Зараз це глава держави-вбивці. Це голова держави, яка постійно бреше. Я вважаю, що він повинен був перейти, як мінімум, у категорію Лукашенка – ненормального диктатора, якого навіть якщо люди і визнають правителем, але уникають будь-якого спілкування з ним… Але я цього не бачу. Можливо, найближче до цього всього поведінка Байдена, який назвав його вбивцею і подібне заявив йому особисто. А от серед європейських лідерів ми цього не бачимо. Для мене це не зрозуміло. Добре, що Великобританія трохи більш агресивно стала себе поводити», – зазначив Грозев.

Журналіст переконаний, що у європейців склалося таке поблажливе ставлення до лідера держави, яка заподіяла стільки зла Україні, через те, що вони не пережили якоїсь особистої загрози.

«Проблема в тому, що багато західних суспільств не стежать за подіями, не цікавляться війною між Росією і Україною, не знають, що це все з вини Росії…Але, коли це починає їх особисто стосуватися, то склад мислення змінюється. До прикладу Нідерланди. Жили своїм спокійним життям, торгували із Росією, у них усе було гаразд, вони взагалі не цікавилися війною. Зараз їхня думка змінилася, більша частина населення вважає Путіна терористом і вимагає від свого уряду його карати. Тому Голландія із тих країн, яка на міжнародному рівні тисне на Євросоюз, щоб санкції були жорсткіші. На жаль, мабуть, це і є рецепт цієї проблеми. Кожна країна має отримати якийсь прямий негатив від Кремля, щоб змінити свою думку», – наголосив Грозев.