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    Думки вголос

    У Росії ФСБ прийшла за «Яндексом»

    • Дмитро Гудков

      Депутат Держдуми РФ

    • Розсилка
    У Росії ФСБ прийшла за «Яндексом»

    Тут же все влаштовано, як в таборі. Трохи прогнувся, відступив, підписав папірець про співпрацю - і шляху назад вже немає

    Мовою оригіналу

    ФСБ пришла за «Яндексом» и требует ключи шифрования. Они ей не очень-то и нужны: суды и без них проштампуют любое разрешение на слежку. Но так быстрее. Без формальностей. Например, сейчас мы знаем, что за год спецслужба подчитывала и подсматривала за 830 тысячами человек. А после того, как она получит ключи, знать этого не будем.

    Зато узнаем другое: что пользоваться «Яндексом» опасно. Так спецслужба, призванная защищать государство, нанесет по его экономике – одной из ключевых российских компаний – сокрушительный удар. И, конечно, поддержит американского производителя в лице «Гугла». Кто-кто тут иностранный агент?

    Я понимаю, что говорю банальные вещи и никто не думает о ФСБ как о защитнице государства. Режима – сколько угодно (хотя она сама и есть режим). Но все же полезно иногда вспоминать, что снег должен быть белым, трава зеленой, а функция спецслужбы – не тотальная слежка, а наша безопасность. Кто поверит, что в стране 800 тысяч потенциальных террористов, переписку которых нужно срочно прочитать? И где гарантия, что среди них нет вас?

    Увязший коготок «Яндекса» продолжает тянуть его на дно смоляной ямы. Помните, как «Яндекс.Новости» стали выдавать плашку о том, что некоторые источники скрыты по требованию законодательства? Ну вот – следующий шаг. Здесь же все устроено, как в лагере. Чуть прогнулся, отступил, подписал бумажку о сотрудничестве – и пути назад уже нет.


    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ Яндекс
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