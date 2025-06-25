Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції

Евакуація відбувалася в кілька етапів

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали понад 30 українців з Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Зазначається, що 24 червня за дорученням президента Володимира Зеленського розвідка та МЗС організували евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран. Операція стала частиною масштабної кампанії із повернення українців із зон підвищеної небезпеки.

Евакуація проходила в кілька етапів. Спершу групу українців зібрали на території посольства України в Тегерані, де їм надали всю необхідну інформацію. Далі людей доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Особливістю стало те, що перехід мостом через річку Аракс, яка розділяє дві країни, відбувався пішки – з дітьми, валізами та речами.

Після проходження митних процедур українців зустріли представники Азербайджану. Завдяки підтримці урядів Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова, евакуйованих доставили повітряним транспортом до Кишинева, а звідти автобусом до Києва. Одна з учасниць операції розповіла, що хоча її діти народилися і жили в Ірані, вони зберігають зв’язок з Україною.

Нагадаємо, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.

Раніше Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

До слова, президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.