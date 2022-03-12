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    Росія погрожує знищувати конвої іноземної зброї для України

    Конвої з іноземною зброєю для України можуть стати &laquo;законними цілями&raquo; для окупантів - Росія погрожує знищувати конвої іноземної зброї для України
    Конвої з іноземною зброєю для України можуть стати «законними цілями» для окупантів
    фото: tsn.ua

    Росія у відповідь підготувала списки персональних санкцій проти США і Заходу готові

    Російська влада погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України. Вони стануть «законними цілями» для збройних сил РФ, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова.

    «Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ», – заявив він.

    Рябков також додав, що списки персональних санкцій проти США і Заходу готові і скоро будуть оприлюднені.

    Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог зі США щодо безпеки, якщо Вашингтон до цього готовий.

    При цьому він зазначив, що «не став би говорити, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними, оскільки ситуація змінилася».

    Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з європейськими союзниками можливість передачі Україні засобів ППО та інших озброєнь. Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії. Також президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

    Теги: МЗС Росія Адміністрація Президента США війна військова техніка #stoprussia
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    Росія погрожує знищувати конвої іноземної зброї для України