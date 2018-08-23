Автокефалія для Української церкви: не хвилюйтеся, все буде Томос

Патріарх Варфоломій

Не ведіться на інформаційні бомби, на «новини», не підтверджені офіційно. Переходьте по посиланнях і перевіряйте інформацію

Одна поважна українська інформаційна агенція, з посиланням на своє джерело, пише, що Константинополь переносить засідання Синоду з вересня на жовтень. Користувачі масово поширюють цю новину, і по мережі розповсюджується «зрада» в стилі «все пропало, гіпс знімають, клієнт виїжджає». При подачі даної новини російські інформаційні ресурси активно посилаються на українські джерела. На перевірку виявляється, що новина не має сенсації. І джерело інформаційної агенції чесно зізнається, що помилився. Більш того, як виявилося першим датував Синод 10 вересня, хто б ви думали? Ага, саме шановна інформаційна агенція. На початку цього місяця. Причому без будь-яких посилань на джерело або офіційний сайт Вселенського патріархату. Спочатку агенція назвала його Собором, але потім стали іменувати Синодом.

Яка хронологія буде насправді? Спочатку має відбутися Синод Вселенського патріархату в кінці серпня (29-30 числа). На ньому швидше за все заслухають делегацію, яка об'їжджала Помісні Церкви. Але це не точно. Далі Патріарх Варфоломій 31 серпня приймає Патріарха Кирила. Про що будуть ці переговори – тема окремого посту. Далі з 1 по 3 вересня має відбутися Синаксис – збори всіх архієреїв Константинопольського патріархату. Мета цього Синаксису полягає в тому, щоб інформувати митрополитів і архієпископів Вселенського Патріархату про поточні церковних справах і надати їм можливість обмінюватися ідеями. Такі зустрічі зміцнюють священні зв'язки між ними і Церквою-Матір'ю. Очікується, що до порядку денного Синаксисі буде включено питання, пов'язане з церковним життям в Україні. Це офіційна інформація від Вселенського патріархату.

Звідки журналісти взяли дату 10 вересня мені не відомо. Відомо, що Синод Константинопольського патріархату збирається з періодичністю місяць-півтора. Якщо один Синод призначений на кінець серпня, то навіщо збирати наступний вже 10 вересня, причому через тиждень після Синаксису? Логічно, що наступний Синод повинен бути вже в жовтні, тому що в кінці серпня був один, плюс на початку вересня Синаксис.



Ситуація з датами Синоду і «перенесенням» його на 9-11 жовтня дуже смішна і сумна історія одночасно. Адже виходить, що спочатку подаємо нічим не підкріплену дату, а потім коли розуміємо, що Вселенська патріархія на ці дні нічого не призначала, то говоримо про «перенесення». Примітно, що на сайті патріархії про це «ні сном, ні духом», мабуть як в самій патріархії.



Підсумуємо. Не ведіться на інформаційні бомби, на «новини», не підтверджені офіційно. Переходьте по посиланнях і перевіряйте інформацію. І не переживайте, все буде Томос.



P.S. Я також хочу уточнити, що щиро поважаю як джерело так і інформаційну агенцію. І описані помилки, імхо, не є злим умислом, а відбулися, швидше за все, через людський фактор.

Джерело: risu.org.ua

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