Автокефалія для Української церкви: не хвилюйтеся, все буде Томос
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Розсилка
Патріарх Варфоломій
Не ведіться на інформаційні бомби, на «новини», не підтверджені офіційно. Переходьте по посиланнях і перевіряйте інформаціюОдна поважна українська інформаційна агенція, з посиланням на своє джерело, пише, що Константинополь переносить засідання Синоду з вересня на жовтень. Користувачі масово поширюють цю новину, і по мережі розповсюджується «зрада» в стилі «все пропало, гіпс знімають, клієнт виїжджає». При подачі даної новини російські інформаційні ресурси активно посилаються на українські джерела. На перевірку виявляється, що новина не має сенсації. І джерело інформаційної агенції чесно зізнається, що помилився. Більш того, як виявилося першим датував Синод 10 вересня, хто б ви думали? Ага, саме шановна інформаційна агенція. На початку цього місяця. Причому без будь-яких посилань на джерело або офіційний сайт Вселенського патріархату. Спочатку агенція назвала його Собором, але потім стали іменувати Синодом.
Яка хронологія буде насправді? Спочатку має відбутися Синод Вселенського патріархату в кінці серпня (29-30 числа). На ньому швидше за все заслухають делегацію, яка об'їжджала Помісні Церкви. Але це не точно. Далі Патріарх Варфоломій 31 серпня приймає Патріарха Кирила. Про що будуть ці переговори –тема окремого посту. Далі з 1 по 3 вересня має відбутися Синаксис – збори всіх архієреїв Константинопольського патріархату. Мета цього Синаксису полягає в тому, щоб інформувати митрополитів і архієпископів Вселенського Патріархату про поточні церковних справах і надати їм можливість обмінюватися ідеями. Такі зустрічі зміцнюють священні зв'язки між ними і Церквою-Матір'ю. Очікується, що до порядку денного Синаксисі буде включено питання, пов'язане з церковним життям в Україні. Це офіційна інформація від Вселенського патріархату.
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Звідки журналісти взяли дату 10 вересня мені не відомо. Відомо, що Синод Константинопольського патріархату збирається з періодичністю місяць-півтора. Якщо один Синод призначений на кінець серпня, то навіщо збирати наступний вже 10 вересня, причому через тиждень після Синаксису? Логічно, що наступний Синод повинен бути вже в жовтні, тому що в кінці серпня був один, плюс на початку вересня Синаксис.
Ситуація з датами Синоду і «перенесенням» його на 9-11 жовтня дуже смішна і сумна історія одночасно. Адже виходить, що спочатку подаємо нічим не підкріплену дату, а потім коли розуміємо, що Вселенська патріархія на ці дні нічого не призначала, то говоримо про «перенесення». Примітно, що на сайті патріархії про це «ні сном, ні духом», мабуть як в самій патріархії.
Підсумуємо. Не ведіться на інформаційні бомби, на «новини», не підтверджені офіційно. Переходьте по посиланнях і перевіряйте інформацію. І не переживайте, все буде Томос.
P.S. Я також хочу уточнити, що щиро поважаю як джерело так і інформаційну агенцію. І описані помилки, імхо, не є злим умислом, а відбулися, швидше за все, через людський фактор.
Джерело: risu.org.ua
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