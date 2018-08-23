До свободи слова – ще величезний крок

Україні немає свободи слова. Але є плюралізм інформації.

Кожен може отримати інформацію з різних джерел і, зваживши все у власній голові, спробувати знайти свою правду.

Свобода слова передбачає свободу для кожного журналіста (вибір теми, стандарти, акценти), а цієї свободи немає, бо є «редакційна політика» каналу, яку визначає власник. А для власника основний зиск – це не бізнес, а політичний вплив. Власники конкурують одне з одним в політиці, і тому маємо ПЛЮРАЛІЗМ інформації.

Це – крок вперед у порівнянні з «темниками» придуманих у часи Кучми. Але попереду – ще величезний крок до свободи слова.

Джерело: блог Сергія Тарана

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