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    Думки вголос

    До свободи слова – ще величезний крок

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    До свободи слова – ще величезний крок

    Україні немає свободи слова. Але є плюралізм інформації.

    Кожен може отримати інформацію з різних джерел і, зваживши все у власній голові, спробувати знайти свою правду.

    Свобода слова передбачає свободу для кожного журналіста (вибір теми, стандарти, акценти), а цієї свободи немає, бо є «редакційна політика» каналу, яку визначає власник. А для власника основний зиск – це не бізнес, а політичний вплив. Власники конкурують одне з одним в політиці, і тому маємо ПЛЮРАЛІЗМ інформації.

    Це – крок вперед у порівнянні з «темниками» придуманих у часи Кучми. Але попереду – ще величезний крок до свободи слова. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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