Польські ЗМІ позитивно оцінили спецоперацію СБУ з порятунку журналіста Бабченка

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Якщо СБУ вдалось організувати таку інтригу і нічого не витекло до російських спецслужб, то українські спецслужби досягли значного успіху, - зазначив журналіст Gazeta Wyborcza

Польські ЗМІ обережно оцінюють спецоперацію СБУ із порятунку журналіста Аркадія Бабченка, визнаючи: якщо усі наведені Києвом доводи підтвердяться, вона буде значним успіхом українських спецслужб у боротьбі з Росією.

Зокрема, Вацлав Радзівінович із видання Gazeta Wyborcza зазначає, що наразі складно однозначно оцінити ситуацію.

«Якщо СБУ вдалось організувати таку інтригу і нічого не витекло до російських спецслужб, які прекрасно інфільтрують Київ, то українські спецслужби досягли значного успіху, набрали професійної ваги», - підкреслив він.

З іншого боку, зауважив журналіст, не слід виключати і того, що такий сценарій виник на хвилі резонансу справи про спробу вбивства екс-працівника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії. Проте Радзівінович висловив сподівання, що правдивою виявиться перша версія.

На шпальтах видання Polityka журналіст Ягенка Вільчак наголошує, що українським правоохоронцям усе вдалося: Бабченка не застрелили як Анну Політковську чи Бориса Нємцова. Автор називає це заслугою українських спецслужб, які не лише запобігли замаху, а й схопили замовника.

«Це мав бути черговий акт залякування противників системи, пересторогою для інших і спробою дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні», - зауважила Вільчак.

Вона додала, що навряд чи російські спецслужби пробачать Бабченку таку ганьбу, навіть якщо вже не буде президента Володимира Путіна.

«Крім порятунку життя людини, що було головною метою, українські спецслужби досягли ще однієї дуже важливої мети: цього разу йшлося про месидж для світу, що Росія є реальною загрозою для всіх, хто наважиться критикувати її дії, а попередження Києва не є жодною русофобією», - констатувала автор статті.

Директор Польського інституту міжнародних справ Славомир Дембський в ефірі телеканалу Polsat News висловив думку, що у цій справі важливою є сама постать Аркадія Бабченка. На переконання Дембського, Бабченко є чесним і авторитетним журналістом і навряд чи він погодився б узяти участь у якійсь незрозумілій спецоперації, якби не був переконаний, що дійсно є загроза з боку російських спецслужб для нього і багатьох інших людей в Україні.

До слова, проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України