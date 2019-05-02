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    Думки вголос

    У Росії затримали активістів, які вийшли на акцію з банером «Путін не вічний»

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Володимир Путін - У Росії затримали активістів, які вийшли на акцію з банером «Путін не вічний»
    Володимир Путін

    Совок у російських мізках не змінюється. Він навіть не намагається змінитися

    Мовою оригіналу

    Вчера в Санкт-Петербурге на согласованном (!) с властями города первомайском шествии полиция разогнала демонстрантов. Как сообщают СМИ, были задержаны три человека с баннером «Путин не вечен».

    Намек на «невечность» Путина в России – преступление.

    Советский классик-диссидент в мемуарах писал: «Была такая поэтесса — Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:
    …И Сталин мечтает при жизни
    Увидеть огни коммунизма…
    Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:
    — Что это значит — при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?
    Грудинина отвечала:
    — Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов — бессмертен. Но как живой человек и материалист — он смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда!
    Грудинину тотчас же выгнали из партии».

    Как видим, совок в российских мозгах не меняется. Он даже не пытается видоизмениться. Действительно, а зачем?


    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін
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