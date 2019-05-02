У Росії затримали активістів, які вийшли на акцію з банером «Путін не вічний»

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Совок у російських мізках не змінюється. Він навіть не намагається змінитися

Мовою оригіналу

Вчера в Санкт-Петербурге на согласованном (!) с властями города первомайском шествии полиция разогнала демонстрантов. Как сообщают СМИ, были задержаны три человека с баннером «Путин не вечен».

Намек на «невечность» Путина в России – преступление.

Советский классик-диссидент в мемуарах писал: «Была такая поэтесса — Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:

…И Сталин мечтает при жизни

Увидеть огни коммунизма…

Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:

— Что это значит — при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?

Грудинина отвечала:

— Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов — бессмертен. Но как живой человек и материалист — он смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда!

Грудинину тотчас же выгнали из партии».

Как видим, совок в российских мозгах не меняется. Он даже не пытается видоизмениться. Действительно, а зачем?





Джерело: блог Дмитра Тимчука

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