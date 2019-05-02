У Росії затримали активістів, які вийшли на акцію з банером «Путін не вічний»
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Розсилка
Совок у російських мізках не змінюється. Він навіть не намагається змінитися
Мовою оригіналу
Вчера в Санкт-Петербурге на согласованном (!) с властями города первомайском шествии полиция разогнала демонстрантов. Как сообщают СМИ, были задержаны три человека с баннером «Путин не вечен».
Намек на «невечность» Путина в России – преступление.
Советский классик-диссидент в мемуарах писал: «Была такая поэтесса — Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:
…И Сталин мечтает при жизни
Увидеть огни коммунизма…
Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:
— Что это значит — при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?
Грудинина отвечала:
— Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов — бессмертен. Но как живой человек и материалист — он смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда!
Грудинину тотчас же выгнали из партии».
Как видим, совок в российских мозгах не меняется. Он даже не пытается видоизмениться. Действительно, а зачем?
Джерело: блог Дмитра Тимчука