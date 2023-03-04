В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
У результаті зіткнення з БТР легковик отримав серйозні пошкодження
У тимчасово окупованому Криму сталася дорожня аварія за участі російського БТР і легкового автомобіля. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
ДТП трапилася на трасі Джанкой – Сімферополь. БТР окупантів врізався в легкову машину.
Подробиці аварії поки що невідомі.
До слова, на початку лютого на дорозі з Севастополя до Сімферополя вибухнула машина з офіцерами Росгвардії. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.
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