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В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
У ДТП із БТР потрапив позашляховик
фото: скріншот із відео

У результаті зіткнення з БТР легковик отримав серйозні пошкодження

У тимчасово окупованому Криму сталася дорожня аварія за участі російського БТР і легкового автомобіля. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

ДТП трапилася на трасі Джанкой – Сімферополь. БТР окупантів врізався в легкову машину.

Подробиці аварії поки що невідомі.

До слова, на початку лютого на дорозі з Севастополя до Сімферополя вибухнула машина з офіцерами Росгвардії. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.

Теги: Крим окупанти ДТП автомобіль

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