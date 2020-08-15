Операції українського підпілля «Падіння «Риму»

Дмитро Снєгірьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Дмитро Снєгірьов

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Фальшиві гроші на окупованих територіях

В листопаді 2014 року аналітичний відділ ГІ «Права Справа» оприлюднює інформацію, що в окупованому Луганську бойовики почали друкувати фальшиві гроші щоби здійснювати соціальні виплати на тимчасово окупованих територіях області.

Тоді ж, співробітники правоохоронних органів на підконтрольній ЗСУ території України в м. Нова Каховка вилучили у місцевого бізнесмена тридцять шість тисяч фальшивих гривень, які той намагався здати в банк. Чоловік пояснив, що фальшивками з ним розрахувалися за реалізовані овочі, а сліди покупців вели на Луганщину.

Підроблені 50, 100, 200, 500 грн вилучали у відділеннях банків Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва.

У січні 2015 року з окупованого Луганська надходить інформація, що в місті з'явилися в обігу фальшиві банкноти Центробанку Російської Федерації номіналом 1000 руб. і 5000 руб.

«Російські рублі увійшли в оборот нашої Республіки не так вже й давно, але цього часу виявилося достатньо, щоб активізувалися фальшивомонетники. Цілком можливо, що поява фальшивих банкнот у грошовому обороті Республіки - чергова спроба нашкодити ЛНР зсередини», – повідомляється тоді на сайті так званого «МВС ЛНР».

Примітно, що в цей же період фальшиві російські рублі з»являються і на території України. Повідомляється, що у переважній більшості, це купюри номіналом 5000 російських рублів зразка 1997 року випуску.

«Основні зображення та окремі елементи захисту цих підроблених банкнот, зокрема оптико-змінне зображення і інфрачервоний захист, імітовані на досить високому рівні», – наголошується в телеграмі НБУ. Банківських співробітників всіх рівнів попередили про необхідність більш ретельної перевірки російської валюти.

фальшиві російські рублі

При цьому уточнюється, що більша частина обмінних операцій з рублями відбувається в східних областях України, що межують з РФ і зоною АТО.

У лютому 2015 року місцеві джерела «Права Справа» отримують інформацію, що на окупованих територіях Луганської області польовим командиром на псевдо «Рим» (Гайдей А.П.) налагоджено друк фальшивих грошових знаків Центрального банку Російської Федерації та євро. Підземний бункер, в якому крім друку фальшивих грошових знаків РФ проводилася розфасовка наркотичних речовин, знаходився в районі селища Верхня Деревечка Луганської області. Територія навколо бункеру і сам бункер знаходився під охороною бойовиків з Північного Кавказу.

Фальшиві євро

Силове прикриття і контроль за діяльністю «друкарні» здійснювало «МДБ ЛНР» і особисто «міністр МДБ ЛНР» Пасічник. Показово, що «Рим» (Гайдей А.П.) за часів України під прикриттям тоді ще офіцера СБУ Пасічника контролював контрабандні потоки з території РФ.

Гайдей Олександр Петрович, за часів України був директором ТОВ «ПП Промбуд-4», членом Комуністичної партії України. В 2012 році балотувався в народні депутати по 111 одномандатному виборчому (Свердловському) округу. Приймав активну участь в подіях «русской весни».

Польовий командир на псевдо «Рим» (Гайдей А.П.)

Організатор громадської організації «Оборона Свердловська». З групою проросійських активістів зриває роботу сесії міськради, вимагаючи від депутатського корпусу проголосувати за створення т.зв. «народного ополчення». Саме бойовики Гайдея брали безпосередню участь в захопленні приміщення окружної виборчої комісії, з метою блокування в м.Свердловськ виборів Президента України.

Спільно з загоном Олексія Мозгового брав участь у нападі на шахту «Должанська Капітальна», де була захоплена велика кількість вибухівки. Отримавши зброю та амуніцію організовує та очолює «Першу казачу сотню». Після захоплення відділення прикордонної служби в Свердловську, Гайдей оголосив, що бере під свій контроль цю ділянку державного кордону.

У жовтні 2014 року Гайдея звинувачували у крадіжці коштів, виділених «урядом ЛНР» на соціальні виплати жителям Свердловська.

1 березня 2015 року в українських ЗМІ з»являється інформація «Права Справа», що на територіях самопроголошених «республік» бойовики організували друк фальшивих банкнот Центробанку РФ та євро.

Після оприлюднення цієї інформації «друкарнею» зацікавилися спеціальні служби РФ.

Вже 2 березня 2015 року, тобто, на наступний день після публікації повідомлення «Права Справа» про друк фальшивих банкнот, з окупованих територій Луганської області надходить повідомлення про те, що ватажок свердловських терористів «Рим» вигнав моніторингову місію спостерігачів ОБСЄ з відповідного района Луганської області.

Як повідомляв тоді речник місії ОБСЄ Майкл Боцюрків, бойовики не допустили спостерігачів до майданчиків, на які вони відводили техніку.

Речник місії ОБСЄ Майкл Боцюрків

Фактично, російські куратори бойовиків «ЛНР», вирішили використати місію ОБСЄ «в темну», для того щоби мати формальний привід (порушення пунктів Мінського протоколу щодо роботи моніторингової місії спостерігачів) для нейтралізації «Рима».

Росіяни таким чином вирішували свої меркантильні проблеми, а саме: перекривали трафік фальшивих грошових знаків Центрального банку РФ безпосередньо на територію РФ. Другим пунктом – створювали жорстку вертикаль влади в «ЛНР».

Сам Гайдей змушений був виїхати за межі «ЛНР» на територію РФ.

В свою чергу, аналітичний відділ ГІ «Права Справа», руками російських спецслужб, теж вирішив декілька питань одночасно. Був припинений канал постачання на територію України наркотиків та фальшивих купюр Центробанку РФ. На територію РФ були виведені польові командири «Рим» і «Дикий». І головне, були закладені підвалини штучного протистояння між ватажком бойовиків «ЛНР» Плотницьким і очільником «МДБ ЛНР» Пасічником.

Протистояння між Плотницьким і Пасічником вже за деякий час перейде в активну фазу і призведе до так званого «заколоту» проти Плотницького і, як наслідок, фізичної ліквідації цілої низки лідерів бойовиків «ЛНР».

Далі буде...

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