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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

РФ мілітаризує школи і виші

glavcom.ua
Кремль виховує наступне покоління окупантів
фото з відкритих джерел

Західні партнери висловили стурбованість розгортанням батальйонно-тактичних груп РФ на Донбасі

За інформацією розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії, впровадження обов'язкової військової підготовки у російських школах та вищих навчальних закладах свідчить про подальшу мілітаризацію РФ

Про це днями повідомило міноборони Британії у twitter. На думку британської розвідки, ці ініціативи російського уряду підкреслюють дедалі більш мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є наслідуванням традицій Радянського Союзу – подібне навчання було обов’язковим у школах до 1993 року.

Раніше мною була озвучена аналогічна оцінка ситуації аналітичного відділу ГІ «Права Справа». За інформацією аналітиків організації, уряд Росії доручив створити 16 військових навчальних центрів при федеральних вишах для підготовки кадрів для російської армії.

«Наразі уряд створює передумови для розширення мілітарної складової. Фактично йдеться про мілітаризацію російського суспільства – на тлі заяв пропагандистів щодо можливої ескалації з країнами НАТО. Все йде до самоізоляції РФ, до опускання «залізної завіси» руками Кремля», – йшлося у повідомленні.

Крім того відзначалося, що у 2021 році російською владою започаткована чотирирічна програма вартістю $185 млн, яка спрямована на різке підвищення патріотичного виховання росіян. Зокрема планується залучення не менше 600 тис. дітей у віці 8 років до лав організації «Юнармии».

Кремлем штучно нагнітається істерія всередині російської спільноти з метою максимальної мобілізації, відволікання від внутрішніх проблем.

Це не перший випадок, коли інсайди західних розвідок щодо ситуації на сході України фактично мають українське походження або підтверджують дані українських джерел, а саме: аналітичного відділу ГІ «Права Справа».

Нагадаю, у травні 2022 року американська розвідка підтвердила інформацію ГІ «Права Справа» про штурмові загони РФ у Маріуполі.

12 січня, за місяць до початку повномасштабного вторгнення рф мною в ефірі 4 каналу була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ «Права Справа» про те, що російська федерація готує диверсійні терористичні акти на сході України з великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Йшлося про можливе вчинення диверсійних актів з використанням хімічної зброї на підконтрольній ЗСУ території, зокрема поблизу міста Слов’янськ. Окремо наголошувалося, що росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою «захисту співвітчизників».

Зазначу, що вже після озвученої інформації в ефірі 4 каналу, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі підтвердив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

«Наша розвідувальна спільнота з'ясувала, що Росія шукає привід для вторгнення, зокрема за допомогою диверсій та інформаційних операцій», – сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Водночас місія ОБСЄ не підтвердила інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України про створення casus belli (приводу для вторгнення – ред.) у вигляді витоку аміаку на заводі концерну «Стірол» у тимчасово окупованій Горлівці.

Крім того, 3 лютого 2022 року прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив, що росія готує провокацію, за якою планує обстріляти позиції 1 і 2 Армійських корпусів, що розташовані на окупованих територіях, із жертвами серед цивільного населення. А опісля звинуватити в цьому ЗСУ.

Власне, це – інформація ГІ «Права справа». Місцеві джерела організації зафіксували перебування на території окупованого Луганська російської знімальної групи з трьох осіб. Вони повинні були прибути в район селищ Калинове та Калинове-Борщувате, куди були перекинуті додаткові підрозділи 2 Армійського корпусу окупантів і «снайперські пари».

За планом, окупанти повинні були відкрити снайперський вогонь і спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь. А російська знімальна група – задокументувати цей факт. Інформацію про цей варіант casus belli спочатку поширила українська сторона, а вже пізніше її поширили американські ЗМІ.

Додам, що влітку 2020 року ОБСЄ та США підтвердили оприлюднену у ЗМІ інформацію аналітичного відділу ГІ «Права Справа» про підготовку Росією воєнних провокацій на Донбасі.

Західні партнери висловили стурбованість розгортанням батальйонно-тактичних груп РФ на Донбасі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: розвідка росія окупанти Міноборони Слов’янськ навчання населення радник прессекретар

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