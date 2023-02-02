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Євген Магда директор Інституту світової політики

Кремль сьогодні більш за все хоче передишки у війні

glavcom.ua
Окупанти зазнали величезних втрат
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби запустили широкомасштабну кампанію під назвою «Мінськ-3»

Росія навіть після 24 лютого 2022 року веде війну не за території, а за нашу свідомість. Її плани змінити владу у Києві за три дні провалилися ще наприкінці лютого минулого року, після цього РФ все сильніше втягується до війни з Україною, опинившись під масштабними санкціями та втративши імідж передбачуваного партнера. Плани використати потенціал України для подальшого загарбання Європи провалилися.

Кремль сьогодні більш за все хоче передишки у війні, адже мобілізовані не спроможні вирішувати поставлені перед ними завдання, а «вагнерівці» швидко закінчуються через величезні втрати. Тому російські спецслужби запустили широкомасштабну кампанію під назвою «Мінськ-3». Ні, мова не про «пакт про ненапад», про який говорив Лукашенко минулого тижня, а про перемир'я на більш-менш тривалий термін, яке має закріпити нинішні територіальні загарбання Росією українських територій. Очевидно, що час перемир'я Росія буде використовувати для остаточного встановлення своїх порядків на окупованих територіях України.

Можна впевнено говорити, що журналісти, політики, політологи, які будуть просувати його зараз в інформаційному просторі України, працюють в інтересах Кремля. Причина проста: підтримка України з боку «Рамштайн» постійно зростає, наші військові готуються отримати сучасні танки, РФ же змушена знімати з консервації бронетанковий антикваріат.

Розрахунок Кремля полягає у тому, щоб зіграти на традиційному для Європи та Північної Америки прагненні почути опонента, шукати з ним спільну мову для розв'язання проблеми. Проте російських вбивць не можна називати партнерами для переговорів, крім випадків, коли мова буде йти про капітуляцію РФ. Це має стати аксіомою для всіх громадян України.

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Джерело
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Теги: росія військові танки втрати 24 лютого

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Євген Магда

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