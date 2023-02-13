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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано

glavcom.ua
Росія продовжує виробництво ракет, незважаючи на санкції
фото з відкритих джерел

Ворог спочатку застосовує дрони, а потім гатить по мирних містах ракетами

Російські окупаційні війська надалі можуть інтенсифікувати частоту ракетних атак по Україні. Для цього ворог має у своєму розпорядженні ще достатній ракетний потенціал різного типу.

Заяви ГУР МОУ про те, що війська РФ використовують уже стратегічний запас по деяких видах озброєння, на жаль, не відповідають дійсності. Вони ще мають як іранські безпілотники, так і крилаті ракети. На підтвердження цієї тези New York Times наводить оцінку від британської групи Conflict Armament Research, за якою для ракетних обстрілів України у листопаді 2022 року противник використовував Х-101, виготовлені у жовтні 2022 року. Це означає, що Росія може продовжувати виробництво крилатих ракет великої дальності, не зважаючи на весь комплекс санкцій.

Останні ракетні обстріли росіян показали, що вони залежать або від загальної ситуації на фронті, або від якихось наших здобутків чи кроків на міжнародній арені.

Те, що відбулося під час останнього обстрілу, лягає у загальну канву подій на фронті. А саме – перехід росіян до активного наступу. Ворогом було застосовано багатоешелонований підхід до здійснення ракетної атаки. Спочатку використовуються іранські дрони для виснаження нашої системи ППО, а потім починаються ракетні удари.

Нагадаю, з 10 жовтня Росія вдається до масових ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України – ТЕЦ, ТЕС, трансформатори, розподільчі підстанції тощо. Подібними обстрілами Росія намагається схилити керівництво України до переговорів і політичних домовленостей.

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Теги: росія озброєння ворог системи ППО

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