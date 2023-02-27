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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Росіяни використовують на Донбасі тактику Другої світової: радянська техніка і «гарматне м'ясо»

glavcom.ua
Питання матеріально-технічного забезпечення російської армії завжди кульгало, а зараз це проявилося ще більш яскраво
фото з відкритих джерел

«Нічне жахіття» країн НАТО виявилося не настільки страшним, як на це сподівалися і в це вірили самі росіяни

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку було ліквідовано близько 200 найманців ПВК «Вагнера», а в районі Верхньоторецького з 22 по 24 лютого знищено до 30 мобілізованих окупантів.

Варто зазначити, що через рік від початку вторгнення росії в Україну армія ворога фактично не зазнала суттєвих якісних змін. Генералітет агресора продовжує використовувати у своїх підходах до функціонування свого війська і тактики боїв радянські шаблони.

Що стосується змін у російській армії за цей час, то вона потонула.

«Нічне жахіття» країн НАТО виявилося не настільки страшним, як на це сподівалися і в це вірили самі росіяни.

Можемо говорити про те, що і планування, і керівництво низової і середньої командної ланки перебуває ще в радянських часах і працює за радянськими лекалами.

У них використовується тактика Другої світової війни. Нічого особливо не змінилося у росіян. І це є великим позитивом для нас.

Так, наприклад, британська розвідка на прикладі 155-ї бригади російських морпіхів припускає, що такі елітні підрозділи зараз вже набагато менш професійні, ніж на початку війни, через доукомплектацію після втрат.

Питання матеріально-технічного забезпечення російської армії завжди кульгало, а зараз це проявилося ще більш яскраво.

Так само це стосується і її забезпечення новітніми зразками техніки, які, як виявилося, перебувають в одиничних екземплярах і до того ж є вже застарілими.

Тобто, по суті, росіяни воюють ще радянською технікою.

Варто зазначити, що війна між росією та Україною не є локальним конфліктом. Це пов'язано з тим, що війна торкається глобальних питань, включаючи продовольчу та ядерну безпеку, міжнародне право та відповідальність за найжахливіші злочини проти людства.

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Теги: розвідка армія війна ПВК Вагнера британська розвідка 24 лютого росіяни

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Дмитро Снєгирьов

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