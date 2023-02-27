Затишшя перед бурею. Що відбувається на фронті

Наступ уже почався, але не на повну, ми це бачимо

У повітрі відчувається наближення бурі.

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Це якесь внутрішнє відчуття. Ні, дійсно активність на фронті підсилилась, нові російські підрозділи введені в бій, вони десь наступають, десь отримують п*зди, десь забирають якесь село чи посадку, залишаючи в полях пару механізованих рот у вигляді купи спаленого заліза та тіл по посадках, і знов збираються із силами, спостерігаючи фортифікацію нами наступної посадки, яку ми «продамо» їм за найвищою ціною чи відібʼємо їхню нову позицію. Десь ми контратакуємо, забираємо позицію та ця гра починається знову. Так, вони лізуть. Наступ уже почався, але не на повну, ми це бачимо.

Я розумію, що зараз йде гра, де той, хто не витримає та перший піде в бій, кинувши основні резерви, покаже напрямок атаки, втратить частину армії, розбивши її об оборону супротивника – той і програє. Бо твій задум буде викладений на стіл повністю. І той, хто зробить хід у відповідь, буде мати більше можливості розосередити резерви на оборону та атаку, виявить, де дійсно буде відносно слабка лінія, яку можна контратакувати, та які саме логістичні артерії потрібно перерубати, щоб загнати людей із технікою в казани. Росія не вводить зараз свої основні резерви. Вона нас промацує, доволі сильно – Бахмут, Вугледар, Кремінна, Авдіївка/Донецьк. Потужно промацує.

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Ми сидимо в обороні. Час працює на нас. Ми хочемо мати більші резерви, танкові роти із західних танків, сформовані та укомплектовані роти ударних БПЛА та інше. Час працює на нас, але ціною сильно виснажених людей в окопах, які втомилися втримувати цей вал. Ми в обороні, ми стоїмо й дорого «продаємо» ворогу кожен новий день, знижуючи його боєздатність. Але з кожним днем ми розуміємо, що скоро війна зміниться і ми підемо в нове пекло з великими втратами з обох боків, але з метою нарешті вдавити цю гідру, відбити Маріуполь та Мелітополь, піти в Крим та виплеснути всю ту лють, що назбиралася за втомою та зірваною нервовою системою. Ми сидимо в обороні, чекаючи того моменту, коли настане стратегічна фаза цього протистояння.

Судячи зі всього це дуже скоро почнеться. Бо в повітрі відчувається наближення бурі.