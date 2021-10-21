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    Думки вголос

    Людям треба згадати про Понтія Пілата

    Людина має пам&rsquo;ятати про особисту відповідальність, ухвалюючи кожне рішення - Людям треба згадати про Понтія Пілата
    Людина має пам’ятати про особисту відповідальність, ухвалюючи кожне рішення
    фото з відкритих джерел

    Створюючи людину, Господь дав нам свободу, а отже, й можливість розпоряджатися своїм життям, чинити за своїм бажанням

    Україна вперше відзначає державне свято – День відповідальності людини. Прикметно, що серед інших визначних дат віднині ми маємо також і свято в ім’я цінності, людської чесноти – відповідальності, якій, очевидно, надаємо велике значення.

    Що ж таке відповідальність? Це здатність передбачати результат власних дій, відповідати за свої вчинки, приймати їх наслідки та усвідомлювати свій зв‘язок із ними.

    Створюючи людину, Господь дав нам свободу, а отже, й можливість розпоряджатися своїм життям, чинити за своїм бажанням, що також означає – нести відповідальність за свої дії. Господь щедро обдарував нас: життям, здоров’ям, талантами та вміннями, часом, проведеним на землі, створеним Ним світом, який Творець передав нам задля господарювання в ньому та примноження його благ.

    Подібно до слуг із притчі про таланти, ми можемо докласти зусиль, аби примножити дари, залишивши по собі добрий слід на землі; і на два таланти заробити ще два, і до п’яти талантів додати п’ять нових. Можемо також не робити нічого, закопавши талант у землю. Та коли запитає Господь, ми маємо бути готовими визнати відповідальність за свої дії та прийняти наслідки своїх рішень.

    Кожне наше рішення – добре чи погане – призводить до чогось, доброго чи злого. І людина має пам’ятати про особисту відповідальність, ухвалюючи його. Згадаймо Понтія Пилата, який віддав Господа нашого Ісуса Христа на страту, виправдовуючи це рішення волею народу, – хоча усвідомлював, що і він бере участь у страті Праведника. Хіба, умивши руки, він «очистив» свій вчинок? Зовсім ні.

    Навпаки, тим самим він визнав, що усвідомлює несправедливість своїх дій, але не готовий прийняти відповідальність за них.

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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    Теги: українці Україна
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    Людям треба згадати про Понтія Пілата