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Окупанти атакували Дніпро: є поранені та руйнування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакували Дніпро: є поранені та руйнування
У Дніпропетровській області працювали сили ППО
фото ілюстративне

Після обстрілів зафіксовано руйнування у приватному секторі

Увечері 25 лютого російські загарбники завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. Про це повідомили мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна», – написав Філатов та повідомив, що за попередньою інформацією відомо про двох поранених.

Згодом Сергій Лисак повідомив що в області працювала ППО. Повітряне командування «Схід» повідомило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

«На жаль, не без наслідків – в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка», – розповів голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, постраждали чотири людини.

Зазначимо, як повідомляли Повітряні сили, у неділю ввечері росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру, а також атакували місто «Шахедами».

Нагадаємо, 23 лютого, оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників. Є влучання по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. 

Унаслідок удару російського дрона-камікадзе по багатоповерхівці у Дніпрі загинула людина.

Читайте також: Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: з’явилися фото наслідків
Теги: Борис Філатов Дніпро обстріл ворог

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