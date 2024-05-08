Посівний календар на травень 2024: які дні найбільш сприятливі

В травні найкращий період для висадки теплолюбних культур

Посадковий місячний календар на травень 2024 року

Саме завдяки цьому календарю ви дізнаєтесь, в які дні потрібно висаджувати картоплю або помідори, щоб був більший врожай.

Що варто садити у травні 2024?

Травень місяць має не такі великі перепади температур, тому на початку місяця рекомендують садити: моркву, кукурудзу, редис, ріпу, цибулю та картоплю.

У наступній частині місяця найкраще приділити увагу помідорам, перцям, баклажанам, кабачкам та особливо, під кінець місяця, приділити особливу увагу огіркам, які часто дуже примхливі до температури та можуть не пережити похолодання чи прохолодних ночей.

Посівний календар на травень 2024 інфографіка: glavcom.ua

З квітів можна вже засівати чорнобривцям, айстрам та ромашкам.

Плодові дерева також можна висаджувати в цей період, але не забувайте правильно підготувати ґрунт:

викопати ямку ширшу за корінь дерева

рясно залити водою

додати землі та добрива

разом перемішати

посадити дерево

притиснути землю

полити поверх та мульчувати корою на 5 сантиметрів.

Таблиця посівного календаря на травень 2024 року

Нижче ми вам надали таблицю, на основі нашого джерела, найкращі дні травня для різних видів рослин:

Коренеплоди Картопля, топінамбур 26, 27 Батат 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 Морква, буряк, пастернак 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27 Редис, редька, ріпа 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27 Селера, петрушка на корінь 19, 20, 24-27 Цибулеві Цибуля ріпчаста 19, 20, 26, 27 Цибуля на зелень, шніт 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31 Часник 19, 20, 24-27 Цибуля порей 21, 22, 24-27 Овочі Томати, фізаліс 10-13, 19-22, 25-27 Перець, баклажани 10-12, 19-22 Огірки 10-13, 19-22, 25-27 Броколі, цвітна капуста 11-13, 19, 20 Рання капуста, кейл 19, 20 Середня та пізня капуста 11-13, 19-22 Селера черешкова 21, 22, 24-27 Спаржа 11-13, 19-22 Кабачки, патисони, гарбуз 11-13, 21, 22 Баштанні 11-13, 21, 22 Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) 10-12, 19, 20 Кукурудза 19, 20 Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 19-22, 24 Соняшник 14, 15, 19, 20 Міцелій 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 Зелень та трави Салати, цикорій 5, 6, 11-13, 19-22 Шпинат 3-6, 25-27, 30, 31 Рукола, крес, листова гірчиця 5, 6, 21, 22 Мангольд, щавель 5, 6 Кріп, петрушка, кінза 11, 12, 19-22 Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27 Лікарські та чайні культури 11-13, 16-20 Мікрозелень 5, 6, 11-13, 30, 31 Плодово-ягідні Суниця та полуниця 9-13, 21, 22 Яблуня 24-27 Груша, айва 19, 20, 25-27 Абрикос, вишня, слива, персик 19, 20, 24-27 Черешня 14, 15 Волоський горіх, фундук 25-27 Калина, шипшина, горобина 11-13, 24 Обліпиха 3, 4, 11-13, 24, 30, 31 Глід 21, 22 Смородина 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 Малина, ожина 10-13, 21, 22 Аґрус 11-13, 21, 22, 25-27 Виноград 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31 Декоративні рослини Газон та грунтопокривні рослини 5, 6, 11-13, 16-18, 24 Сидерати 5, 6, 11-13, 15-18, 20, 21, 24 Однорічники 11-13, 16-20, 25-27 Цибулинні та бульбові 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 Трав’янисті багаторічники 11-13, 16-20 Хвойні 16-18 Живі огорожі 14-18 Чагарники та дерева 11-18, 24 Ліани 10, 16-18, 24

Сприятливі дні для роботи в травні

Найкращі дні для роботи в саду та городі за місячним календарем в травні 2024: 3-4, 9-13, 17-22, 25-27, 30-31. Ці дні бажано приділити підготовці ґрунту, висаджування, мульчування, обрізання тощо.

Несприятливі дні для роботи в травні

Найбільш чутливі дні висадки розсади 8 травня та 23 травня, саме в ці дні молодий та повний місяць. Рослини в цей період ніжніші та мають меншу стійкість до пересадок.

Найгіршими днями в травні вважають 6, 8, 15, 23-24, 28 числа. В ці дні краще обмежити догляд за власним садом або городом. Цей час приділіть хатнім турботам або доглядом за собою.