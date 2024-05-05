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Захарова пожалілася на «ворожі лінії» країн Балтії та пригрозила санкціями

Катерина Іванова
glavcom.ua
Захарова пожалілася на «ворожі лінії» країн Балтії та пригрозила санкціями
Раніше Марія Захарова заявляла, що будь-який крок Данії щодо обмеження свободи судноплавства російських кораблів у Балтійських протоках буде розцінено як ворожий акт і призведе до «відплати»
фото з відкритих джерел

Захарова: Через «ворожі лінії» Вільнюса, Риги та Таллінна розірвані всі міждержавні, міжвідомчі, регіональні та галузеві зв’язки з Росією

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва планує запровадити економічні та транзитні санкції щодо Латвії, Литви та Естонії за «ворожі дії» щодо Росії. Про це повідомляє The Moscow Times.

«На ворожі дії прибалтів реагуватимемо також асиметричними заходами, насамперед – в економічній та транзитній сферах», – заявила Захарова.

За її словами, через «ворожі лінії» Вільнюса, Риги та Таллінна розірвані всі міждержавні, міжвідомчі, регіональні та галузеві зв’язки з Росією.

Захарова наголошує, що Москва продовжить використовувати дипломатичний вплив на країни Балтії, вважаючи «небажаним» можливий розрив дипломатичних відносин.

«Припинення діяльності дипломатичних представництв у цій ситуації означало б, що громадяни нашої країни, що проживають у Прибалтиці, залишилися б наодинці з поліцейським свавіллям», – акцентувала вона.

Нещодавно командувач естонськими Силами оборони Мартін Херем запропонував заблокувати Балтійське море для Росії. За словами воєначальника, для досягнення цієї мети Естонія має можливості: «нині на озброєнні ВМФ є як морські міни, так і протикорабельні ракети».

Нагадаємо, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-який крок Данії щодо обмеження свободи судноплавства російських кораблів у Балтійських протоках буде розцінено як ворожий акт і призведе до «відплати». 

Також представниця МЗС Росії Марія Захарова видала порцію погроз на адресу партнерів України у зв'язку з можливим ударом по Кримському мосту, її заяву оприлюднив пропагандистський портал Известия.

За версією пропагандистів, Україна нібито готує нову атаку на Кримський міст «за абсолютної прямої та безсоромної підтримки колективного Заходу».

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Теги: санкції Естонія Україна Кримський міст звільнення Москва обмеження

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