Місячний календар на травень 2024: коли новий та повний Місяць

Як змінюються фази Місяця у травні та який це матиме вплив на людину

Вплив різних фаз місяця на людину та що краще робити в ту чи іншу фазу Місяця. Про це та місячний календар докладно нижче.

Фази Місяця у травні 2024

З 1 по 7 травня – спадаючий Місяць.

8 травня – новий Місяць або молодик.

З 9 по 22 травня – зростаючий Місяць.

23 травня – повний Місяць або повня.

З 24 по 32 травня – спадний Місяць.

Місячний календар на травень 2024

Ми підготували для вас місячний календар на цей місяць:

Календар на травень 2024 року інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у травні 2024

Новий Місяць або молодик – це перша фаза Місяця, коли Місяць стоїть поміж Землею та Сонцем майже на одній прямій через, що ми бачимо його у вигляді тонкого серпа. Цей період вважають початком Місячного календарю. В травні цей період молодика припадає на 8 травня о 6:21.

Як новий Місяць впливає на людину

Вважається, що саме в період нового Місяця людина відчуває себе ніби оживчою, емоції більш яскраві, метаболізм покращуються, підвищується фізичний стан та справи йдуть на покращення.

Повний Місяць у травні 2024

Повний Місяць або повня – це фаза Місяця коли Земля знаходиться між Сонцем та Місяцем. Завдяки цьому видно освітлену частину Місяця. Зазвичай, цей період може тривати декілька діб та помірно йти на зменшення.

Як повний Місяць впливає на людину

Стрес та безсоння є частими проявами повного Місяця фото: freepik.com

Найнеприємніший період для людей саме повня, або повний Місяць. В цей період відчувається втома та сонливість, деякі люди переживають стрес та нервові зриви. Також можливе безсоння та сновидство. Говорять, що це впливає саме місячне сяйво. Найбільше можуть піддаватись впливу метеозалежні люди. Під впливом повного Місяця люди можуть ставати занадто збудженими та імпульсивними.

Сприятливі та несприятливі дні травня

Сприятливий період буде з 9 травня по 27 травня, коли Місяць знаходиться в що росте (зростає) позиції. Найкращими для реалізації бажань будуть такі дати в травні: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30.

Несприятливі дні в травні 2024: 8 травня (молодик) та 23 травня (повня). В цей період не варто щось починати, підписувати важливі документи та займатися важливими справами.

Сприятливі дні за сферами

Сприятливими днями для різних сфер варто вважати майже всі дати крім 8 травня та 23 травня.

У сфері роботи найкращий період з 9 по 27 число травня місяця (виключення: 23 травня). Якщо у вас запланований стартап чи переїзд, то найкращим буде це робити в період з 9 по 22 травня 2024 року.

Для весілля та вінчання кращі періоди: 7, 9, 11-21, 25-27 числа, саме в ці періоди у вас може вийти міцний та надійний шлюб.

Якщо є заплановане відрядження чи відпустка на 8 травня, чи 23 травня краще буде перенести на період з 9 по 25 число.