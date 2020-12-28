Так чий же борщ – український чи…?

Смішна історія. Про «російський» борщ та «російське» бароко

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Вы, конечно, не помните советский фильм «Смешная история». Там, кажется, про любовь. А здесь сейчас про политику. Вернее, про российскую политику, то есть про подлость. Но тоже местами весело, как в помянутом кино.

В мировой архитектуре есть такое понятия — русское барокко. Но на самом деле, изначально, это явление называлось «украинское барокко». Потому что оно украинское. Русские просто, как всегда поступают с теми, кто по объективным причинам не может дать отпор, – просто взяли и взяли. И барокко из украинского превратилось в русское. Так и наше смешное – про «русский» борщ. Русский борщ это всё равно, что грустный весельчак. Или честный кацап. Оксюморон, как сейчас модно говорить.

Вот история из первый уст. Дело было в то самое мифическое советское время. Один украинский юноша, окончив лётное училище гражданской авиации, был направлен работать в авиаотряд ивановскоего аэропорта, летать на знаменитых Тушках. Иваново – Ташкент, Иваново – Донецк. И в таком роде. По Союзу. Ну понятное дело, юноша влюбился в стюардессу, девушку из местных. Вот свадьбу решили сыграть. Свадьбу играли там же – в Иваново. Это, если кто не знает, глубинка, самое сердце России. Ну ладно, отгуляли, отшумели. Перед отъездом мама лётчика, простая украинская женщина из обычного слобожанского села, захотела, чтобы сын ее покушал нормального, привычного ему борща. Но оказалось, что ни молодая невестка, ни ее мать, а также никто из соседей не представляют, как варить борщ. Кое-кто слышал, конечно, что имеется в природе такое блюдо, но что бы готовить его... Не в курсе. И вот эта украинская женщина сама приготовила и сыну, и своим новым родичам настоящий украинский борщ. А затем, на следующий день, вся Сортировка, где происходило дело – конкретно кондовый, натуральный район города Иванова – кто знает, что за район, поймет – вся Сортировка пришла в гости к молодоженам, чтобы мама лётчика научила их, ивановцев, варить обычный украинский борщ. Так они оказались поражены смаком кулинарного шедевра. И им был дан мастер класс. Местные конспектировали.

Эта история до сих пор, как легенда, вспоминается изредка в тех краях. А тамошние постоянно варят теперь борщ. И, возможно, некоторые из них уже считают это блюдо своим национальным. К слову, дети того лётчика числят себя украинцами. Бывает. И любят Киев.

Вот такая смешная история.

Так чей же украинский борщ – украинский или…?

А русские – они даже если не силой, а просто у кого-то попользоваться что-то попросят – через некоторое время называют это что-то своим. Потому как ничего своего у них нет, всё краденное. И это не преувеличение, про всё краденное – подтверждённый факт. Но то отдельный разговор.

P.S. В профессиональных кулинарных кругах известно, самая бедная в мире национальная кухня – русская. И никакой русофобии.

Кстати, любой искусствовед согласится, что как произведение искусства украинский борщ – типичное барокко. :-)

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