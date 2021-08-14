Про Крим говорять… українські росіяни

Російський демократ закінчується там, де починається українське питання

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Елена Павловна живет в Запорожье. Она русская. Её родители когда-то давно приехали в Украину из Пензы, и им Украина понравилась.

После 2014-го у Елены Павловны остались незавершенные дела в Крыму, я ей помогал решить проблемы. И вот теперь мы, закончив все хлопоты, напоследок гуляем по прекрасным крымским горам. «Вот эти горы, – говорю я, – этот великолепный, живописный крымский пейзаж, это всё не русский пейзаж. Это не Россия. Россия это лес». Моя знакомая смотрит на меня сквозь очки своими большими близорукими глазами и отрицательно качает головой. «Это русский пейзаж, – хочет сказать она. – Везде русский пейзаж». Я знаю, запорожское окружение Елены Павловны абсолютно пророссийское. Я знаю, что самый ненавистный для них день – это день вышиванки. Моя знакомая рассказывала, какой дискомфорт они все, её друзья, её близкие, эти украинские русские испытывают, когда наивные украинцы в этот день спрашивают, почему те не надели национальный костюм. «Крым наш, российский», – мысленно говорит милая Елена Павловна.

...крымские татары

Муждаба – мой сосед. Мы соседствуем с ним в Крыму уже четверть века. В нашей низинке в селе около 20 домов, мы живём на окраине. Пару месяцев, как киевлянин Кравчук продал здесь свой дом русской семье из Твери, и теперь у нас с Муждабой новые соседи. «Они рискуют, – говорю я Муждабе про новых поселенцев. – В соответствии с международным правом их сделка с недвижимостью в Крыму незаконна». Муждаба так не думает. «Все уже про нас забыли», – говорит он. Он имеет в виду, что мир, к сожалению, принял существующее положение на полуострове и смирился с ним. «Муждаба, – успокаиваю я приятеля, – никто ничего не забыл. Когда-то давно немцы переселялись в оккупированную Прибалтику на вновь завоёванные земли. Но пришло время и поехали те немцы обратно, в Германию. Вообще, есть мнение, что после деоккупации Крыма вся купленная новыми русскими недвижимость будет реквизирована в качестве репараций и передана именно крымским татарам, как наиболее пострадавшим крымцам за все годы, начиная со сталинских, даже екатерининских, и поныне» Последняя мысль, про репарации, Муждабе очень нравится. Он полагает, что так было бы справедливо.

Я не стал рассказывать приятелю, что в 1945 году Чехословакия тихо и без затей выселила всех без исключения судетских немцев, кстати, живших в чешских Судетах столетиями, на историческую родину. А земли те быстро заселили чехи. И мировое сообщество одобрило этот акт. Так и поныне там. В следующий раз расскажу.

...московский либерал

Он физик, Виктор Викторович, глубоко порядочный человек, противник Путина, и я знаю его с детства. Ругает Путина, беспокоится за судьбу России и всегда ратует за «Яблоко», это либеральная партия. «А вот с Крымом не так всё просто, – заявляет Виктор Викторович. – Люди там всё же проголосовали за присоединение к России».

Кто там ещё считает, что уважает выбор крымчан и поэтому воздержался при голосовании в Думе по вопросу о присоединении? Дмитрий Гудков? «Хорошо, – предлагаю я Виктор Викторовичу, – давай проведём референдум в моей низинке в Крыму. Там в основном живут крымские татары. О присоединении к Турции. Или лучше к Америке. 99% выскажется за присоединение. Даже без предварительного ввода турецких войск на территорию низинки». Весь вид Виктор Викторовича протестует против моего предложения. Но он физик, и логика ему знакома. Голосование в Крыму по отношению ко всей Украине, даже будь оно свободным, и голосование одного посёлка по отношению ко всему Крыму отличаются лишь масштабами. «Да, – скрепя сердце, соглашается со мной Виктор Викторович, скорее всего, из вежливости. И повторяет свой тезис о сложностях в международной политике: – С территориальными вопросами не всё так просто».

Очень удобно проявлять уважение к людям только в случаях, когда это тебе выгодно.

Русский либерал известно, где заканчивается.

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