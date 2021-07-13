Ми не один народ! Записки людини, що живе в Росії

Головна таємниця російської людини. Щоб дізнатися її, треба жити серед росіян як свій, треба бачити їх кожних день, в побуті, на роботі, на вулиці...

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У Аркадия Гайдара в одной пропагандистской сказке некий Буржуин всё хотел узнать главную тайну советских людей. Да, есть главная тайна у русских. Вот она.

Это секрет полишинеля без преувеличения. Об этом говорили уже в поздние средние века венецианские послы, об этом делятся впечатлениями наблюдатели и поныне. Только напрасно мир не полагает, что то есть главная, сущностная черта русских. Или одна их главных. Нет, не безделица.

Если русский приедет к вам в гости, вы не поймёте его сущности. Здесь он турист, лицо заинтересованное, он ждёт впечатлений, хоть позитивных, как безобидный любитель путешествий, хоть негативных, как захватчик. Если вы приедете в гости в Россию, тоже не ухватите суть их нации. Вы тоже теперь гость и сами ищете впечатлений. Чтобы узнать эту тайну, надо жить среди русских как свой, надо видеть их каждых день, в быту, на работе, на улице – там, где они не играют роль, а являются самими собой.

Вот это главное качество русских. Русские – люди не доброжелательные, не приветливые, не позитивные. В принципе. Всегда. И латентно агрессивные. Так просто, но это правда, и это сущность русских вообще. Разумеется, все другие этносы, постоянно живущие и погруженные в русский мир в силу стокгольмского синдрома в большинстве становятся такими же – не, не, не… И напрасно брать в противовес мужичка, выпившего пару банок пива и весело хватающего за руки на остановке садящихся в автобус пассажиров, если такового считать приветливым.

Вот, например, Москва, я еду в лифте на свой 12-й этаж, рядом со мной миловидная девушка. Она мрачна и сурова, она бессмысленно уставилась в стену. А вот входит в лифт на 4-м этаже семейная пара. Ни привета, ни кивка, ни, боже мой, просто улыбки. И это не частный случай, здесь так всегда и со всеми. Я спросил у новой соседки, мы не знакомы, не мешает ли ей ремонт в подъезде. Удалось разговориться, она с ребёнком – очень милая живая девочка. На следующий день соседка прошла со свей дочкой мимо меня, будто видит в первый раз – холодно скользнула глазами и ушла. И да, это всё не коренные москвичи, это «понаехавшие, из глубинки, каких сейчас в Москве большинство. Продавцы в магазине, если они не среднеазиаты, смотрят на вас, как на врага. Вы задали продавщице вопрос? «Там ценник есть. У вас глаза на месте?» Грубо, зло. На выезде с парковки замешкалась дама. Тут же из следующей за ней машины выскочил человек и принялся орать на даму, та не осталась в долгу, народ не удивляется, равнодушно проходит мимо, обычная склока, нормально и привычно. Таких примеров миллион. Они – на каждом шагу. Надо понимать, что подобные картины можно видеть не только в столице России. От северного Сургута до южного Ростова, от Екатеринбурга и до Воронежа – везде злые неприветливые к окружающим люди. (Конечно, со своими близкими и друзьями русские разные, и такие, и сякие. Впрочем, поведение в семье, отношение к детям у россиян, к родителям, к супругу это отдельный разговор.) Уже приходилось писать, как отдыхающее ныне в Крыму русское население, из Пензы, Калуги, с Урала, хоть откуда, возвращаются в маршрутке с прекрасного летнего крымского пляжа в посёлок, в своё снятое на время отпуска непритязательное жильё. Они мрачны, нет ни разговоров, не слышно ни шуток, нет ни просто радостного взгляда. И это поведение на отдыхе.

Я уверяю читателей, что повсеместная неприветливость и недоброжелательность русских – не тенденциозная выдумка русофоба. Это здравое наблюдение десятилетий.

Собственно, всё сказанное выше есть ещё одна из причин, почему Украине нельзя пускать к себе русский мир, почему от него надо отгораживаться всеми возможными способами – в силу в понятном смысле токсичности ментальности и психологии россиян. А также ещё одно доказательство того, что русские и украинцы абсолютно разные народы. Которые не стали близки даже несмотря на столетия агрессивных попыток тотальной русификации.

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