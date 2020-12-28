Ляшко спрогнозував, коли Україна повернеться до нормального життя після Covid-19

Повністю позбавитися від жорстких карантинів поки не вдасться

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував Україні поступове повернення до нормального життя після коронавірусу навесні 2021 року. Про це санлікар заявив 28 грудня в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, поступовий процес повернення до звичного ритму життя почнеться з квітня 2021, але повністю позбутися протиепідемічних заходів і жорстких карантинів ще не вдасться.

«Коронавірус з моменту його виявлення вже має близько 12 тисяч мутацій. Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше, щоб я хотів, – щоб поруч з епідемією коронавірусної хвороби не розпочався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх величезна кількість. Якщо розпочнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – речі, які можуть розпочатись, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою», – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.