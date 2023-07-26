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Володимир Фесенко Політолог

Бундесвер критикує ЗСУ? Що не так з цією новиною

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Західні партнери вважали, що українська армія програє війну росіянам за декілька днів. А вийшло навпаки

Прочитав сьогодні інформацію (з посиланням на німецьке видання Bild), що Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських Збройних сил під час контрнаступу. Нібито українські військові неправильно використовують освоєні на Заході методи ведення війни.

Про це йдеться в секретній доповіді Бундесверу. Але фахівці знають, що іноді витоки з секретних документів роблять свідомо і цілеспрямовано. В даному випадку Бундесвер явно хоче показати, що, мовляв, ми їх вчимо, як правильно воювати, а вони воюють неправильно, тому і мають невдачі.

Я, звичайно, не військовий експерт. Але до таких оцінок ставлюся з великим скепсисом. Справа в тому, що в даному випадку кабінетні теоретики і генерали, які ніколи і ніде не воювали, зневажливо і зарозуміло намагаються вчити українських військових, які вже півтора роки достатньо успішно воюють проти потужної російської армії.

Замість того, щоб надати нам авіацію, танки в повній комплектації, далекобійну зброю, обладнання для розмінування, організувати розширене виробництво артилерійських снарядів, вони починають аналіз чужих помилок. Краще подолали б власні помилки, зокрема і з модернізацією і забезпеченням власних Збройних Сил.

Нагадаю також, що в тому самому Бундесвері вважали, що українська армія програє війну росіянам за декілька днів. А вийшло навпаки. Це про якість їх аналітичних оцінок.

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Джерело
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Теги: армія військові танки

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