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ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1541 вогневе завдання
фото: Генштаб

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот

Українські захисники знищують російських загарбників з позицій на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що наші бійці мають успіхи на Таврійському напрямку.

«На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Маємо успіхи.  Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1541 вогневе завдання», -–  написав Тарнавський.

Військовий повідомив, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. «Зокрема, 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармата 2А36 «Гіацинт-Б», зенітний ракетний комплекс 9К330 «Тор», РЛС «Зоопарк» та автомобільна техніка. Також було знищено дев’ять складів боєприпасів ворога», – зазначив Тарнавський.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом».

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Українські військові наступають в районі села Клищіївка Бахмутського району.

Теги: військові втрати наступ контрнаступ війна

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