Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
На війні Олександр став снайпером
фото: Віктор Залевський

Чоловік після смерті дружини сам виховував доньку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бондаренка.

Боєць Нацгвардії України, ветеран АТО 53-річний херсонець Олександр Бондаренко (позивний Монах) загинув під час виконання бойового завдання 7 квітня 2022 року на Донецькому напрямку.

Чоловік був патріотом і добросовісною людиною. А ще сповідував буддизм і понад усе любив свою доньку Анну, яку виховував сам після смерті дружини.

Олександр із донькою
Олександр із донькою
фото: Укрінформ

«Коли я була маленька, він якось сказав мені, що коли помре, то хоче, щоб його кремували. Я так і зробила. Ми розвіяли прах на одному з пагорбів Києва», – розповіла донька.

Анна завжди була татовою донькою, вона з двійнят – її сестричка трохи не дожила до трьох років. Оскільки мама із сестрою були по лікарнях, то перші кілька років свого життя дівчинка жила з татом. Вона згадує, як батько читав їй казки й турбувався про неї, як робив все, щоб вона здобула найкращу освіту, при цьому багато в чому собі відмовляв.

До війни він працював на українсько-литовському підприємстві в Миколаєві, був комерційним директором. Взагалі, мав освіту ветеринара та агронома.

У 2014 році став добровольцем у батальйоні «Донбас». Рідним не сказав, що пішов на війну – для них він був просто на перепідготовці в армії. Потім, при виході з Іловайська, у так званому «зеленому коридорі» отримав поранення. Про все це його рідні дізналися з телесюжету, коли Бондаренко уже був у госпіталі.

На війні Олександр став снайпером. Місяць підготовки, а потім – Google у поміч, як він розповідав.

З армії пішов у 2015 році (коли мав рушати вже на третю ротацію): важко захворіла дружина, за два роки її не стало.

«Мама померла, потім дідусь помер, який з нами жив – мамин тато, ми вдвох залишилися. Тата батьки померли вже давно. Потім я – на навчання в університет і він повернувся в армію у 2019 році, відразу на Схід», – зауважила Анна. І знову Олександр переконував доньку, що далеко від лінії фронту навчає молодих бійців.

Олександр Бондаренко був головою обласної асоціації об'єднань ветеранів учасників бойових дій на Сході
Олександр Бондаренко був головою обласної асоціації об'єднань ветеранів учасників бойових дій на Сході
фото: Укрінформ

«Батько загинув 7 квітня минулого року, – зауважила Анна. – Напередодні ми з ним поговорили 27 с. Він сказав, що їде на завдання. А вже наступного дня мені подзвонив його командир і сказав, що машину, в якій був тато, обстріляли з міномета. П’ятеро бійців, які в ній їхали, загинули… Я була на вулиці, коли отримала цей дзвінок. Зі мною сталася істерика. З Конотопа, де я тоді жила, приїхала в Київ, а звідси вже з лікарем Всеволодом Стеблюком, який знав мого тата, на його медичній Жужі-2 – в Дніпро, на впізнання. Мені показали обличчя тата. Це був він...»

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Івана Чеканюка, який став на захист України у 2014 році
Теги: пам'ять війна військові смерть Донбас

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український чемпіон з дзюдо та самбо у 38 років загинув у бою з російськими окупантами
Хвилина мовчання: згадаймо спортсмена Максима Чумака
22 червня, 09:00
Микола мужньо боронив Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Миколу Ткачука
18 червня, 09:00
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
Хвилина мовчання: згадаймо Олега Бохонока, який з вірою у перемогу одружився під час війни
16 червня, 09:00
Руслан Грама з 2016 року брав активну участь в АТО та ООС на Донеччині, захищаючи нашу країну від ворога
Хвилина мовчання: згадаймо спецпризначенця Руслана Граму
14 червня, 09:00
Сергій Баланчук відомий за виступами в ізраїльському «Маккабі» (Хайфа)
В Ізраїлі з'явиться вулиця на честь загиблого українського футболіста Баланчука
8 червня, 14:31
Доброволець російсько-української війни загинув у березні під час виконання бойових дій у Києві
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та активіста Дениса Рачинського
8 червня, 09:00
Вісім місяців дівчина працювала у стабілізаційному центрі в Бахмуті
Хвилина мовчання: згадаймо парамедикиню Яну Рихліцьку
5 червня, 09:00
За час повномасштабного вторгнення Власюк пройшла Херсонщину, Миколаївщину та Харківщину, остання ротація була на Луганщині
Хвилина мовчання: згадаймо сержантку-фельдшерку Марію Власюк
3 червня, 09:00
Євгеній був медиком-стрільцем
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Євгенія Осієвського
2 червня, 09:00

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 2 липня
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 2 липня
У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)
У Кременчуці військового не пускали в ресторан через форму (відео)
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Пост міністра про показ фільмів англійською викликав скандал
Пост міністра про показ фільмів англійською викликав скандал
«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду
«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
59K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
45K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
16K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
11K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту