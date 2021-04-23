Путін хоче змусити українське керівництво вести прямі переговори з сепаратистами

Для президента України зустріч з Путіним – не самоціль

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Ответ Путина Зеленскому. И по форме и по содержанию это не ответ, а фактически отказ. Формально как бы дипломатично, а по существу – традиционное имперское высокомерие. Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой). Это и способ продемонстрировать, кто главный, а заодно символически унизить своего визави по переговорам. Это Путин своих вассалов (типа Лукашенко) может вызывать в Россию «на ковер» и проводить с ними воспитательную работу. Украинский президент не должен выступать в такой роли.

Для президента Украины встреча с Путиным – не самоцель. Есть два главных вопроса для обсуждения – концентрация российских войск на нашей границе, и урегулирование конфликта на Донбассе (в контексте нынешнего обострения военных действий). Российские войска вроде бы начинают отводить. Конфликт на Донбассе Путин обсуждать не хочет. Но тогда нет и предмета для переговоров. Ну что ж, не хочет обсуждать на двусторонней встрече, так все равно эта проблема будет обсуждаться в Нормандском формате и на других переговорных площадках. Путин любым способом хочет принудить украинское руководство к прямым переговорам с сепаратистами. Но это равносильно их признанию, и для нас неприемлемо.

Что ж. Дипломатическое противостояние продолжается. Ничего страшного в этом нет. И на фронте бывают затяжные периоды окопной войны.

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Джерело: блог Володимира Фесенка

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