Весь світ побачив, що саме над Україною ніколи не заходить Сонце
Британці – остання надія вільного світу
Мовою оригіналу
«С многочисленными пересадками, используя кислородную маску, на высотном бомбардировщике Liberator, Премьер-министр Великобритании перелетел на встречу с союзниками и обсудил дальнейшую борьбу с нацистами.
Главный вопрос на который он хотел получить ответ, не готовы ли они на заключение сепаратного мира с нацистами.
В ответ ему было заявлено: «Рано или поздно вам придется воевать. Нельзя выиграть войну, не сражаясь».
(Протокольная запись) «You will have to fight sooner or later. You cannot win a war without fighting».
…
Нет, это было не сегодня.
Это было в августе 1942 года.
…
Бритты всегда были крутыми.
Последняя надежда свободного мира.
…
Но только сегодня весь мир увидел, что именно над Украиной «никогда не заходит Солнце».
Джерело: блог Бориса Філатова