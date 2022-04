Весь світ побачив, що саме над Україною ніколи не заходить Сонце

Британці – остання надія вільного світу

«С многочисленными пересадками, используя кислородную маску, на высотном бомбардировщике Liberator, Премьер-министр Великобритании перелетел на встречу с союзниками и обсудил дальнейшую борьбу с нацистами.

Главный вопрос на который он хотел получить ответ, не готовы ли они на заключение сепаратного мира с нацистами.

В ответ ему было заявлено: «Рано или поздно вам придется воевать. Нельзя выиграть войну, не сражаясь».

(Протокольная запись) «You will have to fight sooner or later. You cannot win a war without fighting».

…

Нет, это было не сегодня.

Это было в августе 1942 года.

…

Бритты всегда были крутыми.

Последняя надежда свободного мира.

…

Но только сегодня весь мир увидел, что именно над Украиной «никогда не заходит Солнце».

Джерело: блог Бориса Філатова

