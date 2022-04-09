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    Весь світ побачив, що саме над Україною ніколи не заходить Сонце

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Києві - Весь світ побачив, що саме над Україною ніколи не заходить Сонце
    Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Києві

    Британці – остання надія вільного світу

    Мовою оригіналу

    «С многочисленными пересадками, используя кислородную маску, на высотном бомбардировщике Liberator, Премьер-министр Великобритании перелетел на встречу с союзниками и обсудил дальнейшую борьбу с нацистами.

    Главный вопрос на который он хотел получить ответ, не готовы ли они на заключение сепаратного мира с нацистами.

    В ответ ему было заявлено: «Рано или поздно вам придется воевать. Нельзя выиграть войну, не сражаясь».

    (Протокольная запись) «You will have to fight sooner or later. You cannot win a war without fighting».

    Нет, это было не сегодня.

    Это было в августе 1942 года.

    Бритты всегда были крутыми.

    Последняя надежда свободного мира.

    Но только сегодня весь мир увидел, что именно над Украиной «никогда не заходит Солнце».

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Весь світ побачив, що саме над Україною ніколи не заходить Сонце