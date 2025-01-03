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Петро Олещук Політолог

Теракти як інструмент: як Путін готується до переговорів із Трампом

glavcom.ua
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Тему «ісламізму» росіяни уже використовували раніше у відносинах з США
фото: depositphotos.com

Замисел росіян вимальовується: домовитися з Трампом, винісши «українське питання» за скобки

Отже, росіяни зараз активно формують переговорну позицію для майбутнього спілкування з адміністрацією Трампа. І роблять вони це у звичний для себе спосіб – шляхом тероризму та складних маніпуляцій.

Якщо ви думаєте, що хвиля тероризму, яка прокотилася по США та Європі днями, це випадковість, то це дуже і дуже навряд.

Показовими є останні теракти у Німеччині та США. В обох випадках – це автомобілі, що врізаються у натовпи людей, що святкують новорічно-різдвяні свята. Виконавці – «дивні ісламісти».

Наприклад, у США – це уродженець країни, який через 42 роки життя, протягом яких він був законослухняним громадянином і навіть відслужив у армії, раптом вирішив здійснити теракт «заради ІДІЛ». Згадування ІДІЛ тут теж показове, бо саме ця організація у цьому випадку максимально зручна для росіян.

Чому? Бо росіяни мають досвід спільної війни проти ІДІЛ разом з США. А ще саме ІДІЛ ніби-то відповідальний за теракт у російському «Крокусі» цього року. Не здивуюся, якщо від імені ІДІЛ трапиться ще один теракт у РФ до 20 січня цього року. І потім бункерний дід звернеться до Трампа щодо «протидії спільній загрозі». Тому ІДІЛ – дуже зручний привід для «об'єднання проти спільного ворога».

Варто нагадати, що тему «ісламізму» росіяни уже використовували раніше у відносинах з США. Наприклад, коли домоглися розв'язування рук у вирішенні «чеченського питання». Тоді вони змогли успішно «продати» заходу борців за незалежність Чечні як «ісламістів», що, звісно, не відповідало дійсності, але дуже вдало потрапило на тренди західної громадської думки кінця 90-х початку нульових.

Те, що зараз говорить Пєвчих, теж вписується у схему «формування переговорних позицій». Російська влада цілком може запропонувати Трампу в якості формальної «плати» за зняття санкцій випустити на «Захід» політзеків. Теоретично це можна було б подати як «перемогу демократії», а для російського режиму це нічого не вартуватиме, бо всіх цих людей ФСБ просто нахапало для «виконання плану», і вони нікому не потрібні.

Коротше кажучи, замисел росіян вимальовується: домовитися з Трампом, винісши «українське питання» за скобки. Мовляв, давай домовлятися з «реальних проблем»: боротьба з тероризмом, санкції, обміни і т.д., а Україною нехай займаються європейці.

Важко сказати, наскільки це все може спрацювати, але немає сумнівів, що якісь «кролики» ще присутні у капелюхах російських «фокусників».

Ніколи не треба забувати, що маєш справу з терористами, маніпуляторами та людьми, звичними до «обробки свідомості» інших людей.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: теракт санкції влада росіяни путін США Дональд Трамп

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