Поліг у бою на Курщині. Згадаймо Віктора Жмура

У червні 2024 року захисника мобілізували до лав Збройних сил України

У складі свого підрозділу воїн брав участь в операції Сил оборони України на території Донецької області, а потім Курської області РФ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Жмура.

15 грудня 2024 року вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок загинув у бою у Курській області. Про це повідомила Рівненська міська рада.

Віктор Жмур народився 23 серпня 1981 року у Рівному. Закінчив Рівненську гімназію №5, а за тим опанував професію газозварювальника у ВПУ №38 Рівного.

Коли юнакові виповнилось 20, покинув рідну країну, аби працювати за кордоном. Повернувся лише у 2020 році. Оселився у тітки у селі, допомагав по господарству, виконував різну роботу, якої завжди вистачало.

Надзвичайно щирий, добрий Віктор легко міг знайти спільну мову з будь-ким. Спокійний та врівноважений, нікому не відмовляв у допомозі.

У червні 2024 року Віктора Жмура мобілізували до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада, Facebook

У червні 2024 року Віктора мобілізували до лав Збройних сил України. У складі свого підрозділу брав участь в операції Сил оборони України на території Донецької області, а потім Курської області Російської Федерації.

15 грудня 2024 року вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок загинув у бою в Курській області.

15 грудня 2024 року Віктор Жмур поліг у бою в Курській області фото: Рівненська міська рада, Facebook

Прощання із захисником відбулося 24 грудня на майдані Незалежності у Рівному. Заупокійна служба відбулася у Свято-Покровському соборі. Поховали захисника на кладовищі «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.