В Україні очікується водна криза

Треба починати масштабну модернізацію водного господарства

Водоканали старі, з великими втратами.

Їх очисні не справляються, викидаючи тонни неочищених стоків у ріки.

Ріки пересихають та міліють.

Нам терміново треба починати масштабну модернізацію нашого водного господарства.

Якщо і є країна з якої треба брати приклад, як берегти воду, то це Ізраїль!

Більше половини території цієї держави – це пустеля, а інша частина, напів пустеля. З 1948 року населення Ізраїлю збільшилось в 10 разів!

У ті ж роки з водою там була справжня катастрофа, але зараз Ізраїль ділиться своєю водою з сусідами та використовує супер сучасні технології.

1. Усе починається з освіти

Мудрість водозбереження в Ізраїлі починається ще з дитячого садочку, де діти вчать вірші, в яких кличуть дощик, а у кімнатах висять плакати із закликом не витрачати даремної краплинки.

У школі дітей вчать берегти воду під час купання у душі чи коли чистять зуби.

Слово вода у єврейській Біблії зустрічається більше 600 разів.

На банкноті в п’ять шекелів зображений Прємєр міністр Леві Ешколь. На зворотному боці – національний водогін, який побудували за часів тодішнього Прємьєра.

2. Суворе законодавство!

Ще у 1955 році прийнятий закон про воду забороняв використання води без лічильника!

Тобто ще 70 років тому, Ізраїль почав встановлювати лічильники в кожному будинку.

Законами про воду, будь-яка вода оголошена національною цінністю і спільною власністю.

Якщо ізраїльтянин без дозволу почнете збирати воду зі свого даху, це порушення, бо дощова вада є державною власністю.

3. Вода – кров для економіки.

Будівництво національного водогінну і розвиток мереж – став суттєвим поштовхом для фермерів. Країна, яка колись ледве могла прогодувати своє населення, тепер не просто забезпечена фруктами та овочами, а ще і експортує агро продукцію на мільярди долларів.

4. Нові технології.

Завдяки технологіям 85% каналізаційних стоків, не скидаються як нечистоти, а фільтруються так, щоб вони підлягали повторному використанню. Навіть супер розвинені країни такі, як США, повторно використовують менше 10% каналізаційний стоків.

Каналізаційні труби обстежуються з середини за допомогою роботизований камер. Втрати води у мережах Ізраїль зміг довести до 6%. (В Україні втрати 40-50%).

На 75 % Ізраїльских полів встановлено крапельне зрошення. Крапельне зрошення придумали в Ізраїлі, ще у 1960 роках. Цікаво що ідею науковця Бласса щодо крапельного поливу, використовують скріз у сучасному світі але спочатку з науковця, який вигадав це Ноу хау сміялись і не варили в ідею. Крапельне зрошення потребує не тільки меншу кількість води, але і меншу кількість добрив.

Після введення цієї системи, обсяги прісної води для зрошення, скоротились аж на 60%

А нещодавно ізраїльськи генетики вивели сорти овочів і фруктів, які чудово переносять розбавлену морську-солену воду.

Та найголовніший урок ізраїльського досвіду – це дія і віра у власні сили. Вони робили помилки, але діяли переслідуючи головну мету – забезпечити країну вдосталь чистою водою придатною для споживання.

Як бачите такі історію успіху показують, що немає нічого неможливого.

Якщо Ізраїль досяг такого в пустелі, то і ми зможемо, якщо перестанемо тримати голову у піску.

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Джерело: блог Єгора Фірсова

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