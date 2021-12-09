  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єгор Фірсов
рус
    Думки вголос

    В Україні очікується водна криза

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці ризикують стикнутися із серйозними проблемами з водою - В Україні очікується водна криза
    Українці ризикують стикнутися із серйозними проблемами з водою
    фото з відкритих джерел

    Треба починати масштабну модернізацію водного господарства

    Водоканали старі, з великими втратами.

    Їх очисні не справляються, викидаючи тонни неочищених стоків у ріки.

    Ріки пересихають та міліють.

    Нам терміново треба починати масштабну модернізацію нашого водного господарства.

    Якщо і є країна з якої треба брати приклад, як берегти воду, то це Ізраїль!

    Більше половини території цієї держави – це пустеля, а інша частина, напів пустеля. З 1948 року населення Ізраїлю збільшилось в 10 разів!

    У ті ж роки з водою там була справжня катастрофа, але зараз Ізраїль ділиться своєю водою з сусідами та використовує супер сучасні технології.

    1. Усе починається з освіти

    Мудрість водозбереження в Ізраїлі починається ще з дитячого садочку, де діти вчать вірші, в яких кличуть дощик, а у кімнатах висять плакати із закликом не витрачати даремної краплинки.

    У школі дітей вчать берегти воду під час купання у душі чи коли чистять зуби.

    Слово вода у єврейській Біблії зустрічається більше 600 разів.

    На банкноті в п’ять шекелів зображений Прємєр міністр Леві Ешколь. На зворотному боці – національний водогін, який побудували за часів тодішнього Прємьєра.

    2. Суворе законодавство!

    Ще у 1955 році прийнятий закон про воду забороняв використання води без лічильника!

    Тобто ще 70 років тому, Ізраїль почав встановлювати лічильники в кожному будинку.

    Законами про воду, будь-яка вода оголошена національною цінністю і спільною власністю.

    Якщо ізраїльтянин без дозволу почнете збирати воду зі свого даху, це порушення, бо дощова вада є державною власністю.

    3. Вода – кров для економіки.

    Будівництво національного водогінну і розвиток мереж – став суттєвим поштовхом для фермерів. Країна, яка колись ледве могла прогодувати своє населення, тепер не просто забезпечена фруктами та овочами, а ще і експортує агро продукцію на мільярди долларів.

    4. Нові технології.

    Завдяки технологіям 85% каналізаційних стоків, не скидаються як нечистоти, а фільтруються так, щоб вони підлягали повторному використанню. Навіть супер розвинені країни такі, як США, повторно використовують менше 10% каналізаційний стоків.

    Каналізаційні труби обстежуються з середини за допомогою роботизований камер. Втрати води у мережах Ізраїль зміг довести до 6%. (В Україні втрати 40-50%).

    На 75 % Ізраїльских полів встановлено крапельне зрошення. Крапельне зрошення придумали в Ізраїлі, ще у 1960 роках. Цікаво що ідею науковця Бласса щодо крапельного поливу, використовують скріз у сучасному світі але спочатку з науковця, який вигадав це Ноу хау сміялись і не варили в ідею. Крапельне зрошення потребує не тільки меншу кількість води, але і меншу кількість добрив.

    Після введення цієї системи, обсяги прісної води для зрошення, скоротились аж на 60%

    А нещодавно ізраїльськи генетики вивели сорти овочів і фруктів, які чудово переносять розбавлену морську-солену воду.

    Та найголовніший урок ізраїльського досвіду – це дія і віра у власні сили. Вони робили помилки, але діяли переслідуючи головну мету – забезпечити країну вдосталь чистою водою придатною для споживання.

    Як бачите такі історію успіху показують, що немає нічого неможливого.

    Якщо Ізраїль досяг такого в пустелі, то і ми зможемо, якщо перестанемо тримати голову у піску.

    Читайте також:

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ізраїль вода будівництво криза технології населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Людмила Буймістер
    Людмила Буймістер

    Народний депутат

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні очікується водна криза