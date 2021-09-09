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    Економіка та фінанси

    45% експорту України дає одна-єдина галузь

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    1/3 виробленої агропродукції залишається в Україні, а 2/3 експортується - 45% експорту України дає одна-єдина галузь
    1/3 виробленої агропродукції залишається в Україні, а 2/3 експортується
    Фото з відкритих джерел

    Майже половина усього експорту України за 2020 рік – аграрна продукція

    Продаж аграрної продукції в інші країни за підсумками 2020 року приніс Україні $22 млрд, що складає 45% всього експорту України. Про це розповіла голова аналітичної експортної групи UBTA Олександра Авраменко, пише agropolit.

    «Аграрний експорт за 2020 рік складає 45% всього експорту України ($22 млрд). Агропродукція продається до 175 країн. При цьому 1/3 виробленої агропродукції залишається в Україні, а 2/3 експортується», – заявила Авраменко.

    За її словами, найбільша складова аграрного експорту за минулий рік – кукурудза, соняшникова олія, пшениця, ріпак, соя та інше.

    Графіка: agropolit. Для збільшення натисніть на зображення

    Графіка: agropolit. Для збільшення натисніть на зображення

    Найбільшими імпортерами української продукції у 2020 році є:

    • Перше місце – Європа (32,4%) на суму $ 7 млрд 185 млн.
    • Друге місце – Азія (19,7%) $ 4 млрд 373 млн.
    • Третє місце – Близький Схід (15,9%) $ 3 млрд 522 млн.
    • Четверте місце – Африка (13,3%) $2 млрд 945 млн.
    • П'яте місце – Євразійський економічний союз (3,7%) $814,7 млн.

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    Раніше повідомлялося, що зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте.

    Нагадаємо, від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.

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    Теги: США економіка експорт Китай Європа торгівля пшениця Україна Африка Азія фермерство
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    45% експорту України дає одна-єдина галузь