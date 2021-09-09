45% експорту України дає одна-єдина галузь

45% експорту України дає одна-єдина галузьграфіка
Майже половина усього експорту України за 2020 рік – аграрна продукція
Продаж аграрної продукції в інші країни за підсумками 2020 року приніс Україні $22 млрд, що складає 45% всього експорту України. Про це розповіла голова аналітичної експортної групи UBTA Олександра Авраменко, пише agropolit.
«Аграрний експорт за 2020 рік складає 45% всього експорту України ($22 млрд). Агропродукція продається до 175 країн. При цьому 1/3 виробленої агропродукції залишається в Україні, а 2/3 експортується», – заявила Авраменко.
За її словами, найбільша складова аграрного експорту за минулий рік – кукурудза, соняшникова олія, пшениця, ріпак, соя та інше.
Найбільшими імпортерами української продукції у 2020 році є:
- Перше місце – Європа (32,4%) на суму $ 7 млрд 185 млн.
- Друге місце – Азія (19,7%) $ 4 млрд 373 млн.
- Третє місце – Близький Схід (15,9%) $ 3 млрд 522 млн.
- Четверте місце – Африка (13,3%) $2 млрд 945 млн.
- П'яте місце – Євразійський економічний союз (3,7%) $814,7 млн.
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Нагадаємо, від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.