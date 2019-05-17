Чесні платники податків знову можуть відчути себе дурнями
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Розсилка
Не дивуйтеся, якщо будуть з'являтися нові схеми
Мовою оригіналу
Верховная Рада отсрочила введения штрафа для Евробляхеров еще на 3 месяца. В этот момент лохами себя почувствовали не только честные автовладельцы, которые купили машины по закону и оплатили все налоги, но даже те евробляхеры, которые успели провести растаможку по льготному тарифу, затрачивая для этого своего время и деньги. Без лоха и жизнь плоха.
Депутаты в очередной раз продемонстрировали отрицательный стимул для общества. Если ты живешь по закону, то ты дурак. Ты всегда проиграешь. Нарушай правила и качай права – и ты в дамках.
И можно было понять депутатов, когда по дорогам ездили сотни тысяч евробляхеров. Это уже была проблема. И да, ее как то нужно было решать. Штрафовать такое количество машин, как оказалось, у государства Украина нет институциональных сил. Слабенькое государство. И идет на поводу. Сначала это были вкладчики банка Михайловский, потом вот евробляхеры. Но сейчас то львиная доля машин уже растаможена. А остальные пошли на запчасти. На дорогах просто уже не видно евробляхеров. От слова совсем. Но депутаты все равно идут им на встречу. На встречу агрессивному жлобству.
Это триумф жлобства. А может быть триумф каких-то схем. Потому что не секрет, что растаможкой занимаются как старые машины, так и новые, которые только завозятся. И тоже по льготному тарифу. Что ж, теперь за 3 месяца можно завести еще много автомобилей. А налоги – то пустое. Все равно ведь это не деньги депутатов, а деньги общества. Плевать. С них не убудет. А на медицину можно и не насобирать, например. Кому оно надо.
В любом случае, честный налогоплательщик в очередной раз может почувствовать себя лохом. На которого плевать. И потом не удивляйтесь, когда будут плодится новые схемы. Ведь парламент только что дал им добро. В очередной раз. Стимулируя схемы и хитросделанность вместо поведения в рамках закона. И потом не удивляйтесь, что в стране нет верховенство права. Не удивляйтесь решениям окружного административного суда. Не удивляйтесь, что никто не соблюдает правила на дорогах. Это парламент сказал им, что так можно. Такими вот решениями.
Джерело: блог Сергія Фурси