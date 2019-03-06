Україна у скляній кулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У майбутні президентські вибори залучені також астрологи, ворожки та різні спеціалісти з надприродних сил. Цю стичність політики і магії треба сприймати дуже серйозно

В одній із програм телеканалу «Студія 1+1», в якій сенсація часто поєднана з містикою, недавно з'явився матеріал «Кому ясновидці віщують президентське крісло«. Популярна астролог і «спеціаліст з окультних наук» Лілія Атаманенко ходить коридорами Верховної Ради і переконує, що відчуває багато потоків негативної енергії, так звані мафлоки, які діють як уколи голок.

Торкаючись дверей пленарного залу, вона констатує, що ті «клямки бачили багато обрядів і магічних церемоній». На кожному кроці Атаманенко ніби відчуває чорну магію, яка має йти від депутатів та їхніх помічників. «Хтось відкривав собі дорогу до влади, – каже вона, – а хтось і закривав дорогу своїм опонентам – раз і назавжди». У матеріалі виступила ще одна українська езотерик Сімона Бородіна, яка – як вона сама визнала – неодноразово допомагала українським політикам. Причому поради або допомогу вони шукають зазвичай напередодні важливих подій, а у випадку виборчих кампаній – за півроку до виборів. З пакета послуг найчастіше їх цікавить позиція «усунути опонента у виборчому окрузі». «Робиться звичайне поморочення: людина потрапляє в якість дурниці і виглядає у пресі смішною». Інша послуга, яку часто замовляють, – нейтралізація колишньої коханки, яка може становити небезпеку для іміджу політика. «Якщо дівчина виходить з-під контролю, то треба просто усувати її, переключити на інший об'єкт або зробити щасливою. Найкраще добре видати заміж». За словами Бородіної, з питань здоров'я депутати звертаються нечасто. Імен і прізвищ езотерик не зрадила – бо так само, як священик, мусить зберегти конфіденційність. Найвища плата? Бородіна стверджує, що від одного політика отримала 10 тисяч доларів.

Залучення надприродних сил в українську політику, можливо, і не є загальним явищем, але, безумовно, помітним. Про результати засідань «конференцій астрологів» повідомляють телекомпанії і серйозні інформаційні портали. Маги, мольфари і астрологи нерідко нарівні з політологами виступають як експерти з політичних прогнозів. Найбільший інтерес до передбачень «містичних експертів» – перед будь-якими виборами.

Частина політиків не приховує, що користується послугами астрологів, екзорцистів чи окультистів. Інші намагаються надприродним впливом пояснити свої невдачі. Кілька років тому мер Ужгорода Сергій Ратушняк закинув опонентам застосування чорної магії: «Підійшли до мене віруючі жінки і розповідали про страшні речі, які поробили. (...) Як люди Погорєлова (політичний суперник Ратушняка, – Z) копали для мене могилу, ставили хрест з моїм прізвищем і молилися за мою душу». Поряд із традиційним політичним маркетингом, фінансованим з офіційних бюджетів партії, перед виборами в Україні регулярно працює також джинса, політична криптореклама, часто у формі позірно неполітичних матеріалів. Наприклад, 2007 року українці могли побачити три ролики, до яких не призналася жодна з партій, але які – через низку асоціацій – були однозначно пов'язані з Блоком Юлії Тимошенко. Всі вони прямо посилалися на астрологічні прогнози і мали подібну стилістику. У 30-секундному ролику «Пророцтво Ванги» голос за кадром інформував глядача: «Прийде давня наука білих лицарів і розійдеться вона по всій країні». У свою чергу, в «Пророцтві Нострадамуса» можна було почути, що «дамі трон дадуть без суперечки». В подібну стилістику вписався також і відомий російський астролог Павло Ґлоба, який у своєму ролику переконував глядачів, яку «велику роль в Україні відіграє біла дама». Ролики були настільки контроверсійними, що ними зайнялася незалежна комісія, призначена Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, однак її члени визнали, що тільки у випадку Ґлоби можна підозрювати політичну агітацію. «Експерти не мають достатніх доказів, щоби персоніфікувати «білу даму», – написала комісія у заключному звіті, – однак серед потенційних претенденток можна безсумнівно вказати лідерку блоку Юлію Тимошенко, одну з лідерів Партії регіонів Раїсу Богатирьову та лідерку Прогресивної соціалістичної партії Наталію Вітренко. Згадані особи мають світлу шкіру та ясне волосся».

Журналісти потім з'ясували, що ролики опосередковано замовили представники партії Тимошенко. Коли про це запитали саму зацікавлену особу, то вона відповіла ухильно: «Послухайте, не завжди очевидні речі є очевидними, (...) за цю рекламу зі свого виборчого бюджету наша партія не платила». Це відразу почали використовувати в медіа: «Блок Юлії Тимошенко зняли з виборів за порушення законодавства України: у виборчій агітації взяв участь громадянин Франції Мішель Нострадамус і громадянка Болгарії Ванга» та»відомі прізвища перших п'яти осіб у списку БЮТ: 1. Нострадамус, 2. Ванга, 3. Ґлоба, 4. Кашпіровський, 5. Тимошенко».

Такий магічно-політичний маркетинг найефективніше діє на малоосвічених українців. Серед цієї групи містичний елемент сприймається як більш звичний. Додатково на їхнє сприйняття позитивно діє видимість науковості. Тому в сучасній українській культурі проникнення народної магії в масову культуру доволі поширене й обумовлене кількома причинами. Перш за все, магічне мислення тісно пов'язане з культурою народного типу, тобто селянською. Однак сила її впливу пов'язана з систематичним процесом руйнування елітарної культури в Україні. З одного боку, російська імперія від XVII століття регулярно боролася з українською мовою. З іншого, відбувався вимушений процес денаціоналізації вищих суспільних верств: полонізації української шляхти й обрусіння козацької старшини та українського православного духовенства. Окрім того, планове знищення української інтелігенції в XX столітті, зі своїм апогеєм репресій 30-х років, лишили міську культуру в попелищі.

Тому еліта України відроджувалася на базі села і заново будувала міську культуру, вносячи в неї народні елементи, у тому числі магічні переконання. Нині представники різних груп української влади, як і її електорат, значною мірою походять із села або є мешканцями міст у першому чи другому поколінні.

Під час кампанії перед президентськими виборами 2010 року в одній з найбільш масових українських газет «Факты и коментарии» з'явилося інтерв'ю зі згаданим Ґлобою. Астролог у ньому переконував: «Я не бачу Віктора Януковича! Зі всією певністю можу сказати: у другому турі виграє Юлія Тимошенко. Її появу на політичному Олімпі я бачив багато років тому. Ще 1990 року в газеті «Вечірній Київ» я вказав її ім'я».

Коли у вечір виборів за даними екзитполів було оголошено, що переміг все ж Янукович, Ґлоба далі твердив, що вірить у перемогу Тимошенко. Водночас він звернув увагу, що їй виповнилося 49 років, а це символічне число. «Все залежатиме від того, є вона представницею темних чи ясних сил, бо кожен рік, що кратний числу сім, пов'язаний з ангелом-хоронителем. Якщо вона дійсно – як виглядає – є доброю людиною, то переможе, а якщо це фальш та передвиборчий піар – то програє «. Коли через кілька днів Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати і перемогу Януковича, газета «Сегодня» вмістила іронічний текст «Павло Ґлоба розчарувався в Тимошенко. Астролог впевнений, що Юля не ангел». У ньому процитовано пояснення Ґлоби про причину її поразки: «Тепер зі всією впевненістю можна стверджувати, що, на жаль, Юлія Володимирівна не відповідає створеному нею ясному образу.» Як писала «Сегодня», члени партії Тимошенко нервово відреагували на повідомлення астролога. Депутат Михайло Косів переконував, що Тимошенко є символом добра і берегинею України, а Ґлоба — шахраєм.

Відразу після цього на порталі «Кримський аналітик» з'явився текст «Павло Ґлоба проти Юлії Тимошенко». Його автор переконував, що від Тимошенко відвертаються ворожбити й астрологи. Він стверджував, що члени її виборчого штабу використовували віщунів, відьом і астрологів ще під час виборів 2007-го і 2010 років. При цьому після поразки лідерки БЮТ від неї відвернувся не тільки Ґлоба. «Услід за ним штаб Тимошенко покинули інші віщуни, відьми й астрологи, залучені її піарниками, щоб гіпнотизувати виборців».

На залучення у виборчу кампанію БЮТ людей із надприродними силами, яких в Україні називають екстрасенсами, вказувала також депутатка Партії регіонів Ганна Герман. «Ні для кого не секрет, що Тимошенко використовує «брудні» технології і всіляких екстрасенсів. Вона тримає цілі поверхи осіб із паранормальними здібностями, які пробують впливати на виборців спеціальними методами». Депутатка додала, що Віктор Янукович неодноразово отримував від них пропозиції співпрацювати, однак, яко релігійна людина, ніколи цим не скористався. «Навіть не брав до рук їхніх візитівок».

Однак жоден політик останнім часом не збуджує українських астрологів і ворожок так, як президент Порошенко. Посилилися, особливо тепер, повідомлення про, наприклад, містичні знаки, що вказують на швидкий кінець його президентства. Такі одкровення з'являються на маловідомих сайтах, що часто містяться на російських серверах. Хоча не бракує й української продукції – у тому числі в медіа, які належать олігархові Ігорю Коломойському, політичному ворогу президента. Ці матеріали описують, наприклад, події президентства Порошенка, які породжують містичну тривогу громадян: зімління вартових солдатів і падіння державних прапорів у присутності президента та всілякі катаклізми, пожежі і вибухи відразу після його візитів.

Свідоцтва про «погану ауру» Порошенка продукують також і медіа, які офіційно є російськими. У грудні 2018 року «Вести», флагманська інформаційна програма каналу «Росія-1», подали інформацію, що коли Порошенко поголосив факт отримання автокефалії Православною Церквою України, над будівлею Арсеналу мистецтв у Києві кружляли величезні зграї ворон. Для обсерваторів це мало бути містичним знаком і поганим віщуванням, бо «майже всі кроки Порошенка супроводжують подібні погані знаки».

Ця сама програма на початку року інформувала, що під час церемонії за участю президента України та патріарха Константинополя з передачі українцям Томосу одна особа зомліла. Журналіст прокоментував: «Сталося те, що майже завжди трапляється в присутності Порошенка, – люди почали непритомніти «. Спільним елементом таких повідомлень, як продукованих у Росії, так і поміщених у неприхильних до президента українських медіа, є месидж: в даний час Порошенко діє деструктивно, його повторний вибір буде для України катастрофою.

Останнім часом у медіа з'являються чергові астрологічні виборчі прогнози. Більшість із них передрікає поразку Порошенка і перемогу «нового обличчя в політиці». Інформаційне агентство УНІАН, що належить Коломойському, ще в листопаді повідомило, що президентом, згідно з астрологічними прогнозами, може стати Тимошенко — якщо свою кандидатури не висуне хтось харизматичний, а ще прекрасний оратор, шоумен. І раптом новорічної ночі про свою участь у виборах оголошує підтримуваний Коломойським комік Володимир Зеленський, співзасновник компанії «Студія 95 Квартал», що продукує популярне в Україні шоу-кабаре «95 Квартал».

Астролог Влад Росс натомість стверджує, що «під час виборів Меркурій буде пов'язаний з Нептуном у знаку Риб. Риби – це брехня, Нептун — фальсифікація, підробки. Тому треба бути готовим до спроб нахабного фальшування виборів, в яких буде задіяна вся адміністрація, які не снилися ані Кучмі, ані Януковичу, ані жодному іншому президентові».

Ця стичність двох світів в Україні, тобто політики і магії, не обов'язково і, в принципі, не варто сприймати з гумором. Пояснення реальності в категоріях раціональне–цивілізоване versus нераціональне–нецивілізоване означає послуговуватися стереотипами. А факт присутності елементів магічного мислення в Україні не є доказом її зацофаності, лиш прикладом іншого виду культурних трансформацій. У цьому відношенні українська культура дуже еластична, бо, поглинаючи нові елементи, нерідко пристосовує їх до традиції з її наративами, віруваннями, баченням світу. Вона створює баланс православного містицизму, християнізованої магії, присутніх у народних переказах зразків із суспільними змінами і світом цифрових технологій.

Але це також породжує і загрозу для України, тому що може стати полем інформаційної війни, де дезінформацію можна творити на основі саме магічного мислення. Маніпулювання містикою потребує наукового підходу – а отже знань ментальності аудиторії і знайомства з нею. Це успішно використовують російські фахівці, які самі походять із цього ж культурного простору, а тому чудово розуміють адресатів. Тому, створюючи і поширюючи, наприклад, пророцтва про розпад України, знаходять юрби реципієнтів. І тому посіяний ними хаос може виявитися одним із найбільш недооцінюваних чинників у майбутніх президентських виборах.

Особливо, якщо в якийсь магічний спосіб переможе на них хтось зовсім несподіваний.

Olga Solarz

Ukraina w szklanej kuli

Polityka, 2019, nr 9, s. 45–47.

Джерело: Zbruc