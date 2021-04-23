Чому не вдалося створити європейську футбольну Суперлігу

Футбол – це шоу-бізнес, в якому потрібно знати, яке саме шоу хоче глядач

Мовою оригіналу

Основным событием, заполнившей передовицы газет и заполонившей ленту бизнес-новостей, стала попытка создать европейскую футбольную супер лигу. Что, с одной стороны, показывает, как мало интересного происходило в финансовом мире на этой неделе, а с другой отображает, насколько важен футбол для инвесторов и спекулянтов, по крайней мере той части, что сосредоточена в Лондоне. 12 богатейших футбольных команд попытались совершить переворот в футбольном мире. Попытались неудачно. Как и в любом перевороте, что вам расскажет любая военная хунта, ключевыми являются первые часы после переворота, когда на сторону заговорщиков должны неопределившиеся. А для этого, между прочим, не мешало бы проводить с ними подготовительную работу. При этом, решающее значение имеет тайминг сего мероприятия и тут президент Реала и компания промахнулись. Крупнейшие проблемой в западном мире на сегодня является тема экономического неравенства, постоянно усиливающегося последнее десятилетие на фоне бесплатных денег, раздувающих пузыри активов. И вот на фоне актуальной проблемы неравенства богатейшие футбольные клубы решили резко выделиться среди всех остальных, усилив это неравенство в разы в футболе и наполнив о нем болельщикам. Причиной, наверняка, стали убытки, которые эти клубы понесли из-за пандемии, остро поставившие перед ними вопрос выживания в финансовом плане.

Как и следовало ожидать, никому кроме них и банка JP Morgan, который очень хотел перенести опыт и бизнес-модель американских лиг в Европу, такая идея не понравилась. Потому что футбол – это конечно бизнес. Но это прежде всего шоу-бизнес. А в этом бизнесе главное соответствовать ожиданиям публики и знать, какое шоу она хочет. И смотреть по 100 раз в год мат Тоттетхем-Милан публика точно не захотела. Потому что публика хочет покупать не только голый футбол, но и упаковку, в виде традиций, национальных чемпионатов и соревновательного принципа. И даже если публика романтична, она все равно решает. Как и в том случае, когда вы не понимаете, почему люди слушают Джастина Бибера, но его же слушают, сколько бы рациональных аргументов вы не приводили, что Вивальди лучше. Особенно публика романтична в Британии, где давно построили успешную бизнес-модель собственного чемпионата и чьи клубы должны были составить основу будущей Суперлиги. А оттого они и соскочили первыми, под окрики болельщиков и премьер-министра, совершив очень быстро футбольный Brexit из Суперлиги, а президенты футбольных клубов в Англии могут дать мастер класс для некоторых украинских депутатов на тему, как правильно извиняться. И в ближайшие десятилетия уже точно никто не захочет попробовать повторить опыт президентов-заговорщиков, учитывая сколько ушатов определенной субстанции им пришлось получить. И если товарищи президенты хотели ослабить УЕФА, то у них получилось ровно наоборот, как с Эрдоганом после того, как военные не смогли устроить качественный переворот в Турции.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.