Англійський суперклуб зважився на запрошення Роналду

Кріштіану Роналду може закінчити кар'єру там, де її починав

Нападник може завершити кар’єру у «Манчестер Юнайтед», де він виграв перший «Золотий м’яч»

Форвард збірної Португалії та туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду може повернутися туди, де він розпочинав свою блискучу кар’єру. На агента футболіста вийшов «Манчестер Юнайтед». Там, нагадаємо, нападник виграв свій перший «Золотий м’яч».

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму «твіттері». Англійський клуб вже зв'язався з агентом футболіста Жорже Мендешем на предмет потенційного переходу. «Червоні дияволи» стежать за ситуацією з Кріштіану в «Ювентусі». Контракт португальця закінчується влітку 2023 року.

Роналду захищав кольори «Манчестер Юнайтед» з 2003 по 2009 рік. У складі манкуніанців він тричі став чемпіоном Англії, завоював Кубок і Суперкубок країни, два Кубка ліги, а також виграв Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

За «Ювентус» Кріштіану грає з 2018 року. У нинішньому сезоні 36-річний форвард провів 28 матчів в італійській Серії А, забив 25 голів (5 – з пенальті) і віддав 3 результативні передачі.

Раніше президент «Реала» Флорентіно Перес повідомив, що Роналду не повернеться в клуб.