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    УЄФА вирішив заохотити «Реал» перед півфіналом Ліги чемпіонів

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    УЄФА розуміє, що мадридський суперклуб, який приносить суперприбуток, карати не можна - УЄФА вирішив заохотити «Реал» перед півфіналом Ліги чемпіонів
    УЄФА розуміє, що мадридський суперклуб, який приносить суперприбуток, карати не можна
    Фото з відкритих джерел

    Мадридський клуб не понесе покарання за створення Європейської Суперліги

    Європейський союз футбольних асоціацій вирішив не карати мадридський «Реал», який став ініціатором створення Суперліги. Іспанський клуб міг бути дискваліфікований і позбавлений преміальних, які складають з півсотні мільйонів доларів, проте в УЄФА вирішили не накаляти ситуацію. На виконкомі організації функціонери прийняли рішення не застосовувати санкції проти 12 клубів, які організовували новий турнір, і дозволити їм завершити сезон.

    Раніше повідомлялося, що матч «Реала» і «Челсі» в півфіналі Ліги чемпіонів може бути скасований.

    Проект Суперліги був згорнутий у вівторок. Спочатку від участі в турнірі відмовилися шість англійських команд. Потім до них приєдналися «Атлетіко», «Інтер» і «Мілан». В «Ювентусі» і «Барселоні» повідомили про важкість запуску Суперліги в зв'язку з новими обставинами. Не відмовився від початкових планів лише «Реал».

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Суперліга
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