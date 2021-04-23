УЄФА вирішив заохотити «Реал» перед півфіналом Ліги чемпіонів

Мадридський клуб не понесе покарання за створення Європейської Суперліги

Європейський союз футбольних асоціацій вирішив не карати мадридський «Реал», який став ініціатором створення Суперліги. Іспанський клуб міг бути дискваліфікований і позбавлений преміальних, які складають з півсотні мільйонів доларів, проте в УЄФА вирішили не накаляти ситуацію. На виконкомі організації функціонери прийняли рішення не застосовувати санкції проти 12 клубів, які організовували новий турнір, і дозволити їм завершити сезон.

Раніше повідомлялося, що матч «Реала» і «Челсі» в півфіналі Ліги чемпіонів може бути скасований.

Проект Суперліги був згорнутий у вівторок. Спочатку від участі в турнірі відмовилися шість англійських команд. Потім до них приєдналися «Атлетіко», «Інтер» і «Мілан». В «Ювентусі» і «Барселоні» повідомили про важкість запуску Суперліги в зв'язку з новими обставинами. Не відмовився від початкових планів лише «Реал».