Фейк про те, як Роналду обвалив акції «Кока-Коли» на $4 млрд: що сталося насправді
Очевидні речі інколи виявляються звичайним випадковим збігом
Мовою оригіналу
Криштиану Роналду забил 2 гола Венгрии. Это правда.
Криштиану Роналду нанес удар по капитализации Кока-Кола на 4 млрд долларов. Это фейк.
Но фейки нам нравятся больше всего. Причем это не украинский, это международный фейк. Но в Украине тоже зашел.
Что случилось?
Криштиану атлет. Невероятный атлет. А еще у него крутой инстаграм. Но главное, что он атлет. И он принципиально против сахара. Это прямо таки «Анти-милевский». Именно поэтому он до сих пор играет на высшем уровне, а Милевский тусит на высшем уровне, зарабатывая в командах кондрабандистов. Но оставим наших баранов и вернемся к Роналдо.
Так вот, он атлет и ведет супер здоровый образ жизни. Он против сахара. И всюду этот здоровый образ жизни пропагандирует. Поэтому, когда он увидел, что перед ним на пресс-конференции стоят бутылочки кока-колы, не самого прямо скажем здорового напитка, он их отставил. Спрятал. Убрал.
К вечеру это видео стало вирусным. И в этот же день капитализация Кока-колы снизилась послед длительного периода роста.
Казалось бы, ответ очевидный. Роналдо обвалил акции кока-колы. Теперь все, кто лайкает его посты в инстаграмм не будут пить кока-колу. Инвесторы и спекулянты испугались.
Ну, во-первых, если для вас Криштиано авторитет, вы и так бы кока-колу не пили. Но все дело в другом. Дело в том, что в этот же день, 14 июня, у Кока-Колы был день выплаты дивидендов.
Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них.
Вот и все. В итоге чисто техническое событие. Рынок переставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату ждут платежа. Все прочие покупают акции уже без учета дивидендов. А у Кока-колы все хорошо. У Роналдо тоже.
Так происходит всегда на рынке акций. Даже в Украине. Где да, есть акции. Немного но есть. И некоторые из них периодически платят дивиденды.
К чему это все? К тому, как легко распространять фейки на темы, в которых мало кто разбирается. И как казалось бы очевидные вещи оказываются просто случайным совпадением.
А Кока-кола теперь может нанять Месси, чтобы продолжить хайповать. Или это сделает Пепси-кола.
Джерело: блог Сергія Фурси